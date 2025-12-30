हिवाळ्यात शेंगदाणे खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे 

Health

30 December, 2025

Author:  तृप्ती गायकवाड

हिवाळ्यात वातावरण थंड असतं त्यामुळे शरीराला उष्णतेचा गरज असते.

उष्णतेची गरज 

हवामान कोरडं असल्याने शरीराला तेलकट पण पोषक अशा आहाराची गरज असते.

आहाराची गरज 

याचकारणामुळे  आयुर्वेदात थंडीच्या दिवसात शेंगदाणे खाण्याचे फायदे सांगितले आहेत.

 शेंगदाणे 

शेंगदाण्यांमध्ये नैसर्गिक तेल आणि प्रथिने मोठ्या प्रमाणात असतात.

 नैसर्गिक तेल

शेंगदाणे खाल्याने शरीरात उष्णता निर्माण होते व थंडीपासून संरक्षण मिळते.

उष्णता 

हिवाळ्यात आळस, थकवा जाणवतो. शेंगदाण्यातील फॅट्स, प्रोटीन आणि कॅलरीज शरीराला दिवसभर टिकणारी ऊर्जा देतात.

उत्तम ऊर्जास्रोत

शेंगदाण्यांमध्ये व्हिटामीन B3  आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात.

व्हिटामीन B3 

शेंगदाण्यातील गुणधर्मामुळे स्मरणशक्ती आणि मेंदूची कार्यक्षमता सुधारते.

स्मरणशक्ती 

