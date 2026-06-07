पोह्याचे पापड खाण्यामुळे शरीराला झटपट ऊर्जा मिळते. मात्र, ते तळण्याऐवजी भाजून खाणे अधिक आरोग्यदायी असते. पोह्याचे पापड खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे जाणून घ्या
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पोहे हे कार्बोहायड्रेट्सचा उत्तम स्रोत आहेत. ते खाल्ल्याने शरीराला तत्काळ ऊर्जा मिळते आणि थकवा दूर होतो.
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पोहे पचायला खूप हलके असतात. तसेच, पापड तयार करताना त्यात जिरे, हिंग आणि काळी मिरी यांसारखे मसाले वापरले जातात, जे पचनक्रिया सुधारण्यास आणि गॅसची समस्या कमी करण्यास मदत करतात.
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पोहे बनवण्याच्या प्रक्रियेमुळे त्यातील लोहाचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे अशक्तपणा आणि ॲनिमियाचा त्रास असलेल्या व्यक्तींसाठी हे फायदेशीर ठरू शकते.
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जर तुम्ही पोहे आणि पापड तेलात न तळता भाजून खाल्ले, तर शरीरात अतिरिक्त चरबी जमा होत नाही. वजन कमी करणाऱ्यांच्या आहारात भाजलेला पापड हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
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पोहे खाल्ल्यामुळे बराच वेळ भूक लागत नाही, ज्यामुळे जास्त खाणे टाळता येते.
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Picture Credit: Pinterest
पापडामध्ये मिठाचे प्रमाण जास्त असू शकते. त्यामुळे उच्च रक्तदाब किंवा किडनीच्या समस्येने त्रस्त असलेल्या लोकांनी पापड मर्यादित प्रमाणात खावा.