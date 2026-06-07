पोह्याचे पापड खाण्याचे फायदे जाणून घ्या

Lifestyle

07 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

पोह्याचे पापड खाण्याचे फायदे

पोह्याचे पापड खाण्यामुळे शरीराला झटपट ऊर्जा मिळते. मात्र, ते तळण्याऐवजी भाजून खाणे अधिक आरोग्यदायी असते. पोह्याचे पापड खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे जाणून घ्या

Picture Credit: Pinterest

पोहे हे कार्बोहायड्रेट्सचा उत्तम स्रोत आहेत. ते खाल्ल्याने शरीराला तत्काळ ऊर्जा मिळते आणि थकवा दूर होतो.

 झटपट ऊर्जा

Picture Credit: Pinterest

पोहे पचायला खूप हलके असतात. तसेच, पापड तयार करताना त्यात जिरे, हिंग आणि काळी मिरी यांसारखे मसाले वापरले जातात, जे पचनक्रिया सुधारण्यास आणि गॅसची समस्या कमी करण्यास मदत करतात.

पचनासाठी हलके 

Picture Credit: Pinterest

लोहाची कमतरता 

पोहे बनवण्याच्या प्रक्रियेमुळे त्यातील लोहाचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे अशक्तपणा आणि ॲनिमियाचा त्रास असलेल्या व्यक्तींसाठी हे फायदेशीर ठरू शकते.

Picture Credit: Pinterest

जर तुम्ही पोहे आणि पापड तेलात न तळता भाजून खाल्ले, तर शरीरात अतिरिक्त चरबी जमा होत नाही. वजन कमी करणाऱ्यांच्या आहारात भाजलेला पापड हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.

कमी कॅलरीज

Picture Credit: Pinterest

पोहे खाल्ल्यामुळे बराच वेळ भूक लागत नाही, ज्यामुळे जास्त खाणे टाळता येते.

पोट भरलेले राहते

Picture Credit: Pinterest

मर्यादित प्रमाणात खाणे

Picture Credit: Pinterest

पापडामध्ये मिठाचे प्रमाण जास्त असू शकते. त्यामुळे उच्च रक्तदाब किंवा किडनीच्या समस्येने त्रस्त असलेल्या लोकांनी पापड मर्यादित प्रमाणात खावा.

पनीर खाण्याचे फायदे तुम्हाला माहिती आहे का?

पुढे वाचा