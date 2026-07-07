कढईत तेल गरम करून त्यात कांदा घालून हलका सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या. त्यानंतर आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून एक मिनिट परता.
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आता ढोबळी मिरची घालून २–३ मिनिटे शिजवा. त्यात हळद, लाल तिखट, धणे-जिरे पूड, गरम मसाला आणि मीठ घालून नीट मिसळा.
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पनीरचे तुकडे आणि कोथिंबीर घालून सर्व मिश्रण २ मिनिटे परता. गॅस बंद करून स्टफिंग पूर्णपणे थंड होऊ द्या.
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पफ पेस्ट्री शीट थोडी मऊ झाल्यावर चौकोनी तुकडे करा. प्रत्येक तुकड्याच्या मध्यभागी पनीरचे स्टफिंग ठेवा.
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पेस्ट्री दुमडून कडा काट्याच्या साहाय्याने हलक्या दाबून बंद करा, जेणेकरून बेक करताना स्टफिंग बाहेर येणार नाही.
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तयार पफवर ब्रशने दूध लावा. ओव्हन २००°से. वर प्रीहीट करून पफ २०–२५ मिनिटे किंवा सोनेरी आणि खुसखुशीत होईपर्यंत बेक करा.
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गरमागरम पनीर पफ ओव्हनमधून बाहेर काढा आणि टोमॅटो केचप, हिरवी चटणी किंवा चहासोबत सर्व्ह करा.
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