उन्हाळ्यात आहारात कोशिंबीर खाल्ल्याने शरीराला नैसर्गिक थंडावा मिळतो, पचनक्रिया सुधारते आणि डिहायड्रेशनची समस्या दूर होते. उन्हाळ्यात कोशिंबीर खाण्याचे काय फायदे आहेत जाणून घ्या
कोशिंबिरीमध्ये भरपूर फायबर असते. यामुळे अन्न सहज पचते, बद्धकोष्ठता दूर होते आणि पोटाचे आरोग्य चांगले राहते.
जेवणापूर्वी किंवा जेवणासोबत कोशिंबीर खाल्ल्याने पोट भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे आपण एकाच वेळी जास्त जेवण करणे टाळतो.
काकडी, टोमॅटो यांसारख्या भाज्यांमध्ये पाण्याचे प्रमाण खूप जास्त असते. उन्हाळ्यात कोशिंबीर खाल्ल्याने शरीरातील पाण्याची पातळी टिकून राहते.
कोशिंबीर खाल्ल्याने शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडण्यास मदत होतात. यामुळे त्वचेला नैसर्गिक चमक येते.
कच्च्या भाज्यांमध्ये विटॅमिन सी आणि ई मुबलक प्रमाणात असतात, जे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात.
दही घालून बनवलेली कोशिंबीर खाल्ल्याने शरीराला विटॅमिन बी-१२ आणि कॅल्शियमचे अतिरिक्त फायदे मिळतात.
