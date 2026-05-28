ही कडधान्ये पचनासाठी हलकी असतात, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात, वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतात आणि शरीरातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवतात.
कडधान्यांना मोड आल्यामुळे त्यातील जटिल घटकांचे साध्या घटकांमध्ये रूपांतर होते, ज्यामुळे ती पचायला अतिशय सोपी आणि हलकी बनतात.
यात कॅलरीज कमी आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असते. यामुळे पोट बराच वेळ भरलेले राहते आणि वारंवार भूक लागत नाही, ज्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते.
मोड आलेल्या धान्यांमध्ये 'विटॅमिन सी' आणि अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात, जे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करतात
याच्या नियमित सेवनाने शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका टळतो.
मोड आलेल्या कडधान्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो, त्यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी यांचे सेवन फायदेशीर ठरते.
तज्ज्ञांच्या मते, मोड आलेल्या कडधान्यांचे जास्तीत जास्त आरोग्यदायी फायदे मिळवण्यासाठी ती कच्च्या सॅलडच्या स्वरूपात किंवा हलकी वाफवून खावीत.
