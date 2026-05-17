उन्हाळ्यात ताडगोळे खाणे शरीरासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. त्यामुळे डिहायड्रेशन, पोटाच्या समस्या, पचक्रिया सुधारणे यांसारख्या समस्या दूर होतात.
यात पाण्याचे प्रमाण भरपूर असते. हे उन्हाळ्याच्या दिवसांत शरीराला नैसर्गिकरित्या हायड्रेट ठेवते आणि थकवा दूर करते.
ताडगोळ्याची प्रवृत्ती अत्यंत थंड असते त्यामुळे उन्हाळ्यात शरीराचे तापमान नियंत्रित राहून उष्माघाताचा धोका टळतो
हे पचायला अतिशय हलके असते. याच्या सेवनामुळे ॲसिडिटी, जळजळ आणि बद्धकोष्ठता यांसारख्या पोटाच्या समस्या दूर होण्यास मदत होते.
उन्हाळ्यात घाम आणि उष्णतेमुळे त्वचेवर येणारे रॅशेस आणि पुरळ कमी करण्यासाठी ताडगोळा खाणे फायदेशीर ठरते.
या फळामध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स शरीराला संसर्गाशी लढण्यासाठी शक्ती देतात. उन्हाळ्यात, विषाणू आणि बॅक्टेरियामुळे उलट्या, जुलाब किंवा त्वचेचे संक्रमण अनेकदा होते.
ताडगोळा खाण्याचे अनेक फायदे असून मधुमेह आणि किडनीच्या आरोग्यासाठीही हे फळ अतिशय गुणकारी मानले जाते.
