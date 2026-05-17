शबरीमला मंदिराचे दर्शन आता अधिक सोपे 'असा' बुक करा ऑनलाइन स्लॉट

17 May 2026

Author:  Harshada Patole

मंदिर पुन्हा उघडले

शबरीमला मंदिराचे दरवाजे भाविकांसाठी पुन्हा उघडण्यात आले आहेत.

मासिक पूजेसाठी मंदिर १९ मे २०२६ (रात्री १० वाजेपर्यंत) खुले राहील.

दर्शन कधीपर्यंत?

२६ मे २०२६ रोजी मंदिराचा विशेष प्रतिष्ठापना दिवस साजरा केला जाईल.

प्रतिष्ठापना दिवस

 नियम: गर्दी टाळण्यासाठी केवळ व्हर्च्युअल रांगेत बुकिंग केलेल्या भाविकांनाच प्रवेश मिळेल. 

ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य

स्लॉट बुक करण्यासाठी www.sabarimalaonline.org या संकेतस्थळाला भेट द्या.

अधिकृत वेबसाईट

 नियम: बुकिंग करताना आणि दर्शनावेळी स्वतःचा फोटो आणि ओळखपत्र सोबत असणे बंधनकारक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

 प्रवास: मंदिराकडे जाण्यासाठी भाविकांना प्रथम पंबा बेस कॅम्प येथे पोहोचावे लागते. 

पंबा बेस कॅम्प

 मार्ग: सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन 'चेंगन्नूर' (८५ किमी) असून तेथून KSRTC बस सेवा उपलब्ध आहे.

जवळचे रेल्वे स्टेशन

