शबरीमला मंदिराचे दर्शन आता अधिक सोपे 'असा' बुक करा ऑनलाइन स्लॉट

शबरीमला मंदिराचे दर्शन आता अधिक सोपे \u0026#x27;असा\u0026#x27; बुक करा ऑनलाइन स्लॉटशबरीमला मंदिराचे दर्शन आता अधिक सोपे \u0026#039;असा\u0026#039; बुक करा ऑनलाइन स्लॉट\n Travel 17 May 2026 Author: Harshada Patole मंदिर पुन्हा उघडले शबरीमला मंदिराचे दरवाजे भाविकांसाठी पुन्हा उघडण्यात आले आहेत. Picture Credit: Pinterest मासिक पूजेसाठी मंदिर १९ मे २०२६ (रात्री १० वाजेपर्यंत) खुले राहील. दर्शन कधीपर्यंत? Picture Credit: Pinterest २६ मे २०२६ रोजी मंदिराचा विशेष प्रतिष्ठापना दिवस साजरा केला जाईल. प्रतिष्ठापना दिवस Picture Credit: Pinterest नियम: गर्दी टाळण्यासाठी केवळ व्हर्च्युअल रांगेत बुकिंग केलेल्या भाविकांनाच प्रवेश मिळेल. ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य Picture Credit: Pinterest स्लॉट बुक करण्यासाठी www.sabarimalaonline.org या संकेतस्थळाला भेट द्या. अधिकृत वेबसाईट Picture Credit: Pinterest नियम: बुकिंग करताना आणि दर्शनावेळी स्वतःचा फोटो आणि ओळखपत्र सोबत असणे बंधनकारक आहे. आवश्यक कागदपत्रे Picture Credit: Pinterest प्रवास: मंदिराकडे जाण्यासाठी भाविकांना प्रथम पंबा बेस कॅम्प येथे पोहोचावे लागते. पंबा बेस कॅम्प Picture Credit: Pinterest मार्ग: सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन \u0026#039;चेंगन्नूर\u0026#039; (८५ किमी) असून तेथून KSRTC बस सेवा उपलब्ध आहे. जवळचे रेल्वे स्टेशन Picture Credit: Pinterest दिल्ली ते तुंगनाथ गर्दी टाळून \u0026#039;असा\u0026#039; करा अविस्मरणीय ट्रेक पुढे वाचा