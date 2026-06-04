चिंचेच्या बिया खाण्याचे फायदे जाणून घ्या

Lifestyle

04 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

चिंचेच्या बिया खाण्याचे फायदे

सेवनामुळे पचनक्रिया सुधारते, सांधेदुखीपासून आराम मिळतो, रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.

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चिंचेच्या बियांमध्ये आहारातील फायबर असते, ज्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते आणि बद्धकोष्ठता, गॅस व ऍसिडिटी यांसारख्या समस्या दूर होतात.

पचनक्रिया सुधारते

Picture Credit: Pinterest

यात दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. बियांची पेस्ट सांध्यांवर लावल्यास सांधेदुखी आणि संधिवातापासून आराम मिळतो.

सांधेदुखी आणि सूज कमी करते

Picture Credit: Pinterest

रक्तातील साखर नियंत्रित करते

चिंचेच्या बियांच्या पावडरचे नियमित सेवन केल्याने रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहण्यास मदत होते आणि इन्सुलिनची संवेदनशीलता सुधारते.

Picture Credit: Pinterest

 यात पोटॅशियम आणि इतर खनिजे असतात, जे कोलेस्ट्रॉलची पातळी संतुलित ठेवून रक्तदाब नियंत्रित करतात आणि हृदय निरोगी ठेवतात.

हृदयाचे आरोग्य

Picture Credit: Pinterest

यामध्ये विटॅमिन सी आणि भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते

Picture Credit: Pinterest

चिंचेच्या बियांमध्ये नैसर्गिक अल्फा-हायड्रॉक्सी अॅसिड असते. याची पावडर मधामध्ये मिसळून चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचेचा पोत सुधारतो आणि सुरकुत्या कमी होतात.

त्वचेचे आरोग्य

Picture Credit: Pinterest

चिंचेच्या बिया थेट कच्च्या खाऊ नयेत. त्यांचे सेवन करण्यासाठी बिया तव्यावर चांगल्या भाजून घ्याव्यात किंवा ३-४ दिवस पाण्यात भिजवून ठेवाव्यात. त्यानंतर त्यांची टरफले काढून आतील पांढऱ्या भागाची पावडर बनवून वापरली जाते.

कसे सेवन करावे

Picture Credit: Pinterest

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