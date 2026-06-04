सेवनामुळे पचनक्रिया सुधारते, सांधेदुखीपासून आराम मिळतो, रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.
Picture Credit: Pinterest
चिंचेच्या बियांमध्ये आहारातील फायबर असते, ज्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते आणि बद्धकोष्ठता, गॅस व ऍसिडिटी यांसारख्या समस्या दूर होतात.
Picture Credit: Pinterest
यात दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. बियांची पेस्ट सांध्यांवर लावल्यास सांधेदुखी आणि संधिवातापासून आराम मिळतो.
Picture Credit: Pinterest
चिंचेच्या बियांच्या पावडरचे नियमित सेवन केल्याने रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहण्यास मदत होते आणि इन्सुलिनची संवेदनशीलता सुधारते.
Picture Credit: Pinterest
यात पोटॅशियम आणि इतर खनिजे असतात, जे कोलेस्ट्रॉलची पातळी संतुलित ठेवून रक्तदाब नियंत्रित करतात आणि हृदय निरोगी ठेवतात.
Picture Credit: Pinterest
यामध्ये विटॅमिन सी आणि भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात.
Picture Credit: Pinterest
चिंचेच्या बियांमध्ये नैसर्गिक अल्फा-हायड्रॉक्सी अॅसिड असते. याची पावडर मधामध्ये मिसळून चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचेचा पोत सुधारतो आणि सुरकुत्या कमी होतात.
Picture Credit: Pinterest
चिंचेच्या बिया थेट कच्च्या खाऊ नयेत. त्यांचे सेवन करण्यासाठी बिया तव्यावर चांगल्या भाजून घ्याव्यात किंवा ३-४ दिवस पाण्यात भिजवून ठेवाव्यात. त्यानंतर त्यांची टरफले काढून आतील पांढऱ्या भागाची पावडर बनवून वापरली जाते.
Picture Credit: Pinterest