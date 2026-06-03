उकडलेल्या बटाट्यांची सालं काढून त्यांचे मध्यम आकाराचे तुकडे करून घ्या.
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कढईत तेल गरम करा. त्यामध्ये जिरे घालून तडतडू द्या.
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जिरे तडतडल्यावर हिरवी मिरची घालून काही सेकंद परतून घ्या.
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आता हळद, लाल तिखट आणि धणे-जिरे पूड घालून हलकेच परता.
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त्यामध्ये बटाट्याचे तुकडे आणि मीठ घालून मसाला सर्व बटाट्यांना व्यवस्थित लागेल असे हलक्या हाताने मिसळा.
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मध्यम आचेवर 4-5 मिनिटे परता, जेणेकरून बटाट्यांना हलका सोनेरी रंग येईल आणि मसाल्याची चव मुरेल.
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गॅस बंद करून लिंबाचा रस आणि चिरलेली कोथिंबीर घाला. गरमागरम जिरा आलू पोळी, पराठा किंवा पुरीसोबत सर्व्ह करा.
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