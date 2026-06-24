ओमेगा-३ फॅटी ॲसिडस् आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेला हा सुकामेवा शरीरातील सूज कमी करण्यास आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतो. अक्रोड खाण्याचे फायदे जाणून घ्या
Picture Credit: Pinterest
अक्रोडमध्ये असलेले ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड आणि विटॅमिन ई स्मरणशक्ती वाढवण्यास आणि मेंदूचे कार्य सुधारण्यास मदत करतात.
Picture Credit: Pinterest
यातील हेल्दी फॅट्स रक्तातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करतात आणि चांगल्या कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढवून हृदयविकाराचा धोका टाळतात.
Picture Credit: Pinterest
अक्रोडमध्ये फायबरचे प्रमाण भरपूर असते, जे पचनक्रिया निरोगी ठेवते आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर करते.
Picture Credit: Pinterest
अक्रोड खाल्ल्याने पोट भरल्यासारखे वाटते. यामुळे भूक नियंत्रित राहून वजन कमी करण्यास मदत होते.
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
यामध्ये आढळणारे अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेला मुक्त रॅडिकल्सपासून वाचवतात, ज्यामुळे त्वचा निरोगी आणि चमकदार राहते.
Picture Credit: Pinterest
अक्रोडमध्ये 'अल्फा-लिनोलेनिक ॲसिड' असते, जे कमकुवत हाडे मजबूत करण्यास मदत करते.
Picture Credit: Pinterest
सुक्या अक्रोडपेक्षा रात्रभर पाण्यात भिजवलेले अक्रोड खाणे जास्त फायदेशीर मानले जाते. असे केल्याने ते पचायला हलके होतात आणि त्यातील पोषक घटक शरीरात लवकर शोषले जातात. तज्ज्ञांच्या मते, एका दिवसात २ ते ४ अक्रोड खाणे पुरेसे असते.