जटामांसीचे आश्चर्यकारक फायदे जाणून घ्या

Lifestyle

23 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

जटामांसीचे फायदे

जटामांसी ही एक अत्यंत गुणकारी आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती आहे. तणाव, निद्रानाश आणि केसांच्या समस्या दूर करण्यासाठी ही वनस्पती खूप फायदेशीर मानली जाते. जटामांसीचे फायदे जाणून घ्या

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जटामांसी मज्जासंस्थेला शांत करते. यामुळे मानसिक ताण, भीती आणि चिंता दूर होण्यास मदत होते.

तणाव आणि चिंता कमी करते

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निद्रानाशावर फायदेशीर

 ज्यांना रात्री झोप न लागण्याची समस्या आहे, त्यांच्यासाठी जटामांसी उत्तम औषध आहे. ही कोणतीही सवय न जडवता गाढ झोप आणण्यास मदत करते.

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ही वनस्पती बुद्धी आणि स्मरणशक्ती तीक्ष्ण करण्यासाठी ओळखली जाते. एकाग्रता वाढवण्यासही ती मदत करते.

स्मरणशक्ती वाढवते 

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जटामांसीच्या मुळांचा वापर केस गळती थांबवण्यासाठी, केस मजबूत करण्यासाठी आणि अकाली पांढरे होणारे केस नैसर्गिकरित्या काळे करण्यासाठी केला जातो.

केसांच्या आरोग्यासाठी

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पचनक्रिया सुधारते

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भूक न लागणे, अपचन आणि गॅसेसच्या समस्येमध्ये जटामांसीचे चूर्ण फायदेशीर ठरते.

सेवन कसे करावे

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सर्वसामान्यपणे जटामांसी चूर्ण १ ते २ ग्रॅम प्रमाणात मधासोबत किंवा कोमट पाण्यासोबत घ्यावे

सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यात मध मिसळून पिण्याचे

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