अक्रोड भिजवल्यानंतरही खावे का?

Business

06 February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

बदामांप्रमाणे, अक्रोड भिजवून खाणे देखील अधिक फायदेशीर मानले जाते.

भिजवून खाणे फायदेशीर

Picture Credit: Pinterest

अक्रोड हे पोषक तत्वांचा खजिना आहे, परंतु ते कच्चे खाण्याऐवजी भिजवून खाल्ल्याने शरीराला चांगले परिणाम मिळतात.

पोषक तत्वे

Picture Credit: Pinterest

सुक्या मेव्याच्या बाहेरील थरात फायटिक अॅसिड असते जे शरीरातील लोह, जस्त आणि कॅल्शियम सारख्या खनिजांचे शोषण रोखते.

फायटिक आम्ल कमी होणे

Picture Credit: Pinterest

अक्रोड भिजवण्याची प्रक्रिया अक्रोडातील निष्क्रिय एंजाइम सक्रिय करते, ज्यामुळे शरीराला त्यांचे निरोगी चरबी सहज पचतात आणि शोषून घेतात.

एंजाइम सक्रिय करणे

Picture Credit: Pinterest

अक्रोड उष्ण असते. हे रात्रभर पाण्यात भिजवल्याने त्यातील उष्णता कमी होते. ज्यामुळे पोटात जळजळ किंवा आम्लता होत नाही.

कमी उष्णता

Picture Credit: Pinterest

भिजवलेले अक्रोड नियमित खाल्ल्याने कोलेस्ट्रॉल कमी करणे आणि टाइप २ मधुमेहाचा धोका कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे

कोलेस्ट्रॉल आणि साखर 

Picture Credit: Pinterest

भिजवलेले अक्रोड मर्यादित प्रमाणात खा अन्यथा तुमचे आरोग्य बिघडू शकते

मर्यादित प्रमाण

Picture Credit: Pinterest

नाश्त्यासाठी फक्त 20 मिनिटांत तयार करा टेस्टी एग मफिन्स

पुढे वाचा