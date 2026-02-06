अक्रोड भिजवल्यानंतरही खावे का?

बदामांप्रमाणे, अक्रोड भिजवून खाणे देखील अधिक फायदेशीर मानले जाते.
अक्रोड हे पोषक तत्वांचा खजिना आहे, परंतु ते कच्चे खाण्याऐवजी भिजवून खाल्ल्याने शरीराला चांगले परिणाम मिळतात.
सुक्या मेव्याच्या बाहेरील थरात फायटिक अॅसिड असते जे शरीरातील लोह, जस्त आणि कॅल्शियम सारख्या खनिजांचे शोषण रोखते.
अक्रोड भिजवण्याची प्रक्रिया अक्रोडातील निष्क्रिय एंजाइम सक्रिय करते, ज्यामुळे शरीराला त्यांचे निरोगी चरबी सहज पचतात आणि शोषून घेतात.
अक्रोड उष्ण असते. हे रात्रभर पाण्यात भिजवल्याने त्यातील उष्णता कमी होते. ज्यामुळे पोटात जळजळ किंवा आम्लता होत नाही.
भिजवलेले अक्रोड नियमित खाल्ल्याने कोलेस्ट्रॉल कमी करणे आणि टाइप २ मधुमेहाचा धोका कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे
भिजवलेले अक्रोड मर्यादित प्रमाणात खा अन्यथा तुमचे आरोग्य बिघडू शकते
