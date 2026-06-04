Smartwatch खरंच किती अचूक असते?

Science Technology

04 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Smartwatch वर किती विश्वास ठेवावा?

आज अनेकजण फिटनेस आणि आरोग्याची माहिती Smartwatch मधून पाहतात. पण ती किती अचूक असते?

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Steps Count बऱ्यापैकी अचूक

बहुतेक Smartwatch चालण्याची पावले चांगल्या प्रमाणात मोजतात, पण थोडा फरक पडू शकतो.

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दैनंदिन वापरात हृदयगतीची माहिती साधारण अचूक असते, मात्र ती वैद्यकीय उपकरणांची जागा घेऊ शकत नाही.

Heart Rate 

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धावणे, सायकलिंग किंवा चालणे यांसारख्या अॅक्टिव्हिटींचा डेटा साधारण विश्वासार्ह असतो.

Workout Tracking

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झोपेचा कालावधी अंदाजे मोजला जातो, पण झोपेच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती पूर्णपणे अचूक असेलच असे नाही.

Sleep Tracking किती बरोबर?

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बाहेरील अॅक्टिव्हिटीमध्ये GPS चांगले काम करत असल्यास अंतर मोजणी अधिक अचूक होते.

GPS ची भूमिका

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घड्याळ सैल किंवा चुकीच्या पद्धतीने घातल्यास रीडिंगमध्ये फरक पडू शकतो.

फिटिंगही महत्त्वाचे

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Smartwatch मधील आकडे हे मार्गदर्शक असतात, अंतिम वैद्यकीय निदान नाहीत.

आरोग्य अहवाल समजून घ्या

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Smartwatch फिटनेस ट्रॅकिंगसाठी उपयुक्त आहे. मात्र आरोग्याशी संबंधित गंभीर निर्णयांसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला महत्त्वाचा आहे.

तज्ज्ञांचा सल्ला 

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