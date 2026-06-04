आज अनेकजण फिटनेस आणि आरोग्याची माहिती Smartwatch मधून पाहतात. पण ती किती अचूक असते?
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बहुतेक Smartwatch चालण्याची पावले चांगल्या प्रमाणात मोजतात, पण थोडा फरक पडू शकतो.
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दैनंदिन वापरात हृदयगतीची माहिती साधारण अचूक असते, मात्र ती वैद्यकीय उपकरणांची जागा घेऊ शकत नाही.
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धावणे, सायकलिंग किंवा चालणे यांसारख्या अॅक्टिव्हिटींचा डेटा साधारण विश्वासार्ह असतो.
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झोपेचा कालावधी अंदाजे मोजला जातो, पण झोपेच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती पूर्णपणे अचूक असेलच असे नाही.
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बाहेरील अॅक्टिव्हिटीमध्ये GPS चांगले काम करत असल्यास अंतर मोजणी अधिक अचूक होते.
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घड्याळ सैल किंवा चुकीच्या पद्धतीने घातल्यास रीडिंगमध्ये फरक पडू शकतो.
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Smartwatch मधील आकडे हे मार्गदर्शक असतात, अंतिम वैद्यकीय निदान नाहीत.
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Smartwatch फिटनेस ट्रॅकिंगसाठी उपयुक्त आहे. मात्र आरोग्याशी संबंधित गंभीर निर्णयांसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला महत्त्वाचा आहे.
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