तुम्हाला सकाळी उठल्याबरोबर टाचांमध्ये वेदना जाणवतात का?
हे केवळ थकव्याचे लक्षण नाही; अनेक प्रकरणांमध्ये, हे गंभीर आरोग्य समस्यांचे लक्षण देखील असू शकते.
जर वेदना रोज होत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात अधिक समस्या निर्माण होऊ शकतात.
सकाळी टाचा दुखण्याचे प्रमुख कारण प्लांटार फॅसायटिस असल्याचे मानले जाते
जे लोक बराच वेळ उभे राहतात त्यांच्यामध्ये ही समस्या अधिक प्रमाणात आढळते.
विटॅमीन डी आणि कॅल्शिअमच्या कमतरतेमुळे देखील टाचा दुखू शकतात.
नसांच्या कमजोरीमुळे मधुमेही रुग्णांना टाचदुखीचा त्रास होऊ शकतो.
