फोल्डेबल फोन खरेदी करण्यापूर्वी फायदे जाणून घ्या.
फोल्डेबल स्मार्टफोन पूर्णपणे उघडल्यानंतर टॅबलेटसारखी मोठी स्क्रीन मिळते.
फोल्डेबल फोनमध्ये मल्टिटास्किंगसाठी एकाचवेळी अनेक अॅप्स वापरू शकता.
फोल्डेबल फोनचे डिझाईन अतिशय प्रिमियम आणि स्टायलिश असते.
मोठ्या स्क्रीनवर व्हिडीओ आणि चित्रपट पाहण्याचा अनुभव जबरदस्त असतो.
मोठ्या स्क्रीनवर गेमिंगचा अनुभव अतिशय मजेदार असतो.
फोन फोल्ड केल्यानंतर कॉम्पॅक्ट बनतो आणि सहज खिशात ठेऊ शकता.
ऑफीसचं कामं, प्रोजेक्ट आणि इतर प्रोफेशनल कामांसाठी फोल्ड फोन फायद्याचा ठरतो.
