Hero HF Deluxe वर मोठी किंमत कपात

Automobile

23 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Hero MotoCorp ने HF Deluxe Canvas Edition ची किंमत तब्बल ₹7,635 ने कमी केली आहे. त्यामुळे ही बाईक आता आणखी परवडणारी ठरली आहे.

Hero HF Deluxe वर मोठी किंमत कपात

Picture Credit: pinterest

किंमत कपातीनंतर Hero HF Deluxe Canvas Edition आता ₹59,999 (एक्स-शोरूम) मध्ये उपलब्ध आहे.

नवीन किंमत किती?

ही विशेष किंमत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या चार राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे.

कोणत्या राज्यांमध्ये ऑफर?

बाईकमध्ये पूर्वीप्रमाणेच 97.2cc एअर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 7.8 PS पॉवर आणि 8.05 Nm टॉर्क निर्माण करते.

इंजिनमध्ये बदल नाही

टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क, ड्युअल रिअर शॉक अॅब्झॉर्बर आणि दोन्ही चाकांवर 130mm ड्रम ब्रेक्स यांसारखे फीचर्स पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध आहेत.

फीचर्स कायम

उत्तम मायलेज, कमी देखभाल खर्च आणि विश्वासार्ह इंजिनमुळे HF Deluxe ही रोजच्या प्रवासासाठी लोकप्रिय बाईक मानली जाते.

दैनंदिन वापरासाठी उत्तम पर्याय

Fill in some text

नवीन किंमतीमुळे Hero HF Deluxe ची स्पर्धा Honda Shine 100, Bajaj Platina 100 आणि TVS Sport सारख्या बजेट बाईक्सशी होणार आहे.

कोणाला देईल टक्कर?

जर तुम्ही कमी बजेटमध्ये विश्वासार्ह आणि इंधन बचत करणारी बाईक शोधत असाल, तर Hero HF Deluxe ची ही किंमत कपात तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

बजेट खरेदीदारांसाठी सुवर्णसंधी

Hondaचा २४ जुलैला मोठा धमाका? भारतात येणार ३ दमदार बाईक्स!

 पुढे वाचा