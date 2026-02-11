31 दिवसात 5 लाख दुचाकींची झाली विक्री
पहिल्या क्रमांकावर आहे Hero Motocorp, गेल्या महिन्यात 4,92,167 युनिट्सची विक्री
विक्रीत Honda दुसऱ्या क्रमांकावर वर्षभरात 4,72,938 युनिट्सची विक्री
तिसऱ्या क्रमांकावर आहे TVS वर्षभरात 3,64,241 युनिट्सची विक्री
चौथ्या क्रमांकावर आहे Bajaj वर्षभरात 1,95,752 युनिट्सची विक्री
पाचव्या क्रमांकावर आहे Royal Enfield वर्षभरात 1,06,398 युनिट्सची विक्री
सहाव्या क्रमांकावर आहे Suzuki वर्षभरात 98,899 युनिट्सची विक्री
सातव्या क्रमांकावर आहे Yamaha वर्षभरात 64,399 युनिट्सची विक्री