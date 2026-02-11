'या' कंपनीच्या 2 Wheelers ना ग्राहकांनी दिला उदंड प्रतिसाद

11 February 2026

Author: वेद बर्वे

31 दिवसात 5 लाख  दुचाकींची झाली विक्री

ग्राहकांची पसंती

पहिल्या क्रमांकावर आहे  Hero Motocorp, गेल्या महिन्यात  4,92,167  युनिट्सची विक्री

Hero Motocorp

विक्रीत Honda दुसऱ्या क्रमांकावर  वर्षभरात 4,72,938 युनिट्सची विक्री

Honda

तिसऱ्या क्रमांकावर आहे TVS वर्षभरात 3,64,241 युनिट्सची विक्री

TVS

चौथ्या क्रमांकावर आहे Bajaj वर्षभरात 1,95,752 युनिट्सची विक्री

Bajaj

पाचव्या क्रमांकावर आहे Royal Enfield वर्षभरात 1,06,398 युनिट्सची विक्री

Royal Enfield

Suzuki

सहाव्या क्रमांकावर आहे Suzuki वर्षभरात 98,899 युनिट्सची विक्री

Yamaha

सातव्या क्रमांकावर आहे Yamaha वर्षभरात 64,399 युनिट्सची विक्री

