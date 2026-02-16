पेट्रोलची बचत करायला येतेय नवीन शानदार इलेक्ट्रिक बाईक

Automobile

16 February 2026

Author: Ved Barve

इलेक्ट्रिक बाईक प्रेमींसाठी Hero Splendor Electric चा नवा पर्याय

Hero Splendor Electric

Picture Credit: Pinterest

ही EV डेली प्रवास आणि Eco-friendly राईड्ससाठी बेस्ट असल्याचा दावा केला जातोय

EV ची खासियत

Picture Credit: Pinterest

रिपोर्ट्सनुसार, यात साधारण  3.5-4 kWh ची बॅटरी असू शकते जी 120-150 किमी पर्यंतची  रेंज देऊ शकेल

बॅटरी आणि रेंज

Picture Credit: Pinterest

यात 6 ते 9kW ची इलेक्ट्रिक मोटर मिळू शकते, ज्यामुळे टॉप स्पीड 75-80 kmph असू शकतो

स्पीड

Picture Credit: Pinterest

घरच्या साध्या सॉकेटवर 4-5 तासांत पूर्ण चार्ज होऊ शकेल, फास्ट चार्जिंगचाही पर्याय यात मिळू शकतो

चार्जिंग

Picture Credit: Pinterest

स्प्लेंडरचा मूळ लूक तसाच ठेवून, त्यात LED हेडलाईट, ब्लू ग्राफिक्स यांसारखे बदल केले जाऊ शकतात

डिझाईन

Picture Credit: Pinterest

डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ  कनेक्टिव्हिटी व टर्न-बाय-टर्न  नेव्हिगेशन सारखे स्मार्ट फिचर्स असू शकतात

स्मार्ट फिचर्स

Picture Credit: Pinterest

याची किंमत साधारण  1 लाख ते 1 लाख 30 हजार  (एक्स-शोरूम) असू शकते

संभाव्य किंमत

Picture Credit: Pinterest

