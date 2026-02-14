मायलेज: 65–70 kmpl मजबूत बिल्ड क्वालिटी रफ-टफ वापरासाठी योग्य स्टायलिश लूक + किफायतशीर
मायलेज: 65–70 kmpl हलकी आणि सोपी हँडलिंग मेंटेनन्स खर्च कमी ग्रामीण भागातही लोकप्रिय
मायलेज: 70–75 kmpl लांब प्रवासासाठी आरामदायी स्मूथ सस्पेन्शन कमी बजेटमध्ये उत्तम पर्याय
मायलेज: सुमारे 65 kmPl स्मूथ इंजिन, कमी व्हायब्रेशन होंडाची विश्वासार्ह क्वालिटी रोजच्या वापरासाठी योग्य
मायलेज: सुमारे 65–75 kmpl 100cc इंजिन, मेंटेनन्स कमी सिटी राइडिंगसाठी परफेक्ट रीसेल व्हॅल्यूही चांगली
जास्त मायलेज + कमी खर्च हवे असल्यास Splendor Plus आणि Platina 100 हे टॉप पर्याय
थोडी स्टाईल + कंफर्ट हवा असेल तर TVS Radeon किंवा Honda Shine 100 हे पर्याय योग्य
