कमी पेट्रोलमध्ये सॉलिड मायलेज देणाऱ्या '5'  ढासू बाईक्स

Automobile

14 February 2026

Author: Ved Barve

मायलेज: 65–70 kmpl मजबूत बिल्ड क्वालिटी रफ-टफ वापरासाठी योग्य स्टायलिश लूक + किफायतशीर

TVS Radeon

Picture Credit: Pinterest

मायलेज: 65–70 kmpl हलकी आणि सोपी हँडलिंग मेंटेनन्स खर्च कमी ग्रामीण भागातही लोकप्रिय

Hero HF Deluxe

Picture Credit: Pinterest

मायलेज: 70–75 kmpl  लांब प्रवासासाठी आरामदायी स्मूथ सस्पेन्शन कमी बजेटमध्ये उत्तम पर्याय

Bajaj Platina 100

Picture Credit: Pinterest

मायलेज: सुमारे 65 kmPl स्मूथ इंजिन, कमी व्हायब्रेशन होंडाची विश्वासार्ह क्वालिटी रोजच्या वापरासाठी योग्य

Honda Shine 100

Picture Credit: Pinterest

मायलेज: सुमारे 65–75 kmpl 100cc इंजिन, मेंटेनन्स कमी सिटी राइडिंगसाठी परफेक्ट रीसेल व्हॅल्यूही चांगली

Hero Splendor Plus

Picture Credit: Pinterest

जास्त मायलेज + कमी खर्च हवे असल्यास Splendor Plus आणि Platina 100 हे टॉप पर्याय

जास्त मायलेज + कमी खर्च

Picture Credit: Pinterest

थोडी स्टाईल + कंफर्ट हवा असेल तर TVS Radeon किंवा Honda Shine 100  हे पर्याय योग्य

AI चा पाया

Picture Credit: Pinterest

Jupiter की Activa, कोणती दुचाकी जास्त भारी?

पुढे वाचा