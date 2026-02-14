पाहुया, Hero Passion Pro 2026 या नव्या बाईकचे फिचर्स
125cc सिंगल सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजिन, 5-स्पीड गियरबॉक्स
अंदाजे 11 PS पॉवर आणि सुमारे 11 Nm टॉर्क
या बाईकचे मायलेज साधारण 75KMPL असेल
अंदाजे 10 लीटर फ्युएल टँक फ्रंट डिस्क / रियर ड्रम ब्रेकिंग (वेरिअंटनुसार फरक)
रुंद व आरामदायी सीट (लांब प्रवासाठी योग्य), खराब रस्त्यांसाठी उत्तम सस्पेशन्स
सेफ्टीसाठी डिस्क ब्रेक, मजबूत चेसिस आणि सॉलिड टायर ग्रिप, साइड स्टँड इंजन कट-ऑफ सारखे फीचर्स
