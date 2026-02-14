लोकप्रिय बाईक Hero Passion Pro चे नवे व्हर्जन लाँच

14 February 2026

Author: Ved Barve

पाहुया, Hero Passion Pro 2026 या नव्या बाईकचे फिचर्स

Hero Passion Pro 2026 

125cc सिंगल सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजिन, 5-स्पीड गियरबॉक्स

इंजिन

अंदाजे 11 PS पॉवर आणि  सुमारे 11 Nm टॉर्क

पॉवर आणि टॉर्क

या बाईकचे मायलेज  साधारण 75KMPL असेल

मायलेज

अंदाजे 10 लीटर फ्युएल टँक फ्रंट डिस्क / रियर ड्रम ब्रेकिंग (वेरिअंटनुसार फरक)

इंधन टँक + ब्रेकिंग सिस्टीम

रुंद व आरामदायी सीट (लांब प्रवासाठी योग्य), खराब रस्त्यांसाठी उत्तम सस्पेशन्स

कम्फर्ट आणि राइड क्वालिटी

सेफ्टीसाठी डिस्क ब्रेक, मजबूत चेसिस आणि सॉलिड टायर ग्रिप, साइड स्टँड इंजन कट-ऑफ सारखे फीचर्स

सेफ्टी

किंमत

