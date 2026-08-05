Hero MotoCorp ने Pleasure+ XTEC साठी नवीन आकर्षक रंग पर्याय सादर केला आहे, ज्यामुळे स्कूटरचा लूक अधिक स्टायलिश झाला आहे.
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स्कूटर आता Matte Vernier Grey, Pearl Blue, Copper Brown आणि Matte Black अशा नवीन शेड्समध्ये उपलब्ध आहे.
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नवीन रंग पर्यायासह Pleasure+ XTEC ZX OBD2B ची दिल्लीतील एक्स-शोरूम किंमत ₹77,162 पासून सुरू होते.
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नाही. स्कूटरमध्ये पूर्वीप्रमाणेच 110.9cc एअर-कूल्ड इंजिन देण्यात आले असून परफॉर्मन्समध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
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Bluetooth Connectivity, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, USB चार्जिंग आणि साइड-स्टँड इंजिन कट-ऑफ यांसारखी फीचर्स पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध आहेत.
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हलकी, सहज चालवता येणारी आणि शहरातील रोजच्या वापरासाठी सोयीची स्कूटर शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो.
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Hero Pleasure+ XTEC ची थेट स्पर्धा Honda Dio, TVS Scooty Zest आणि Yamaha RayZR 125 सारख्या स्कूटर्सशी आहे.
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उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, सणासुदीच्या हंगामात नवीन लाँचमुळे EV दुचाकींची विक्री आणखी वाढू शकते.
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सध्याच्या आकडेवारीनुसार TVS बाजारात आघाडीवर आहे. त्यानंतर Bajaj, Ather आणि Vida यांची मजबूत स्पर्धा सुरू आहे.
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