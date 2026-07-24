Hero Splendor Plus की Flex Fuel? खरेदीपूर्वी हे 8 मोठे फरक जाणून घ्या

Automobile

24 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Splendor Plus: ₹77,000+* Flex Fuel: ₹82,000+* Flex Fuel साठी सुमारे ₹5,000 अधिक.

किंमत

Picture Credit: heromotocorp

दोन्हीमध्ये 97.2cc इंजिन. Flex Fuel मॉडेल E20 ते E85 इंधनावरही चालते.

इंजिन

Picture Credit: heromotocorp

Splendor Plus: 7.9 bhp Flex Fuel: किंचित जास्त पॉवर परफॉर्मन्समध्ये Flex Fuel पुढे.

पॉवर

Picture Credit: heromotocorp

Splendor Plus: जास्त मायलेजसाठी प्रसिद्ध.  Flex Fuel: इंधनानुसार मायलेज बदलू शकते.

मायलेज

Picture Credit: heromotocorp

i3S Technology  Side Stand Cut-off Electric Start दोन्हीमध्ये जवळपास समान फीचर्स.

फीचर्स

Picture Credit: heromotocorp

Splendor Plus: कमी बजेट, रोजचा वापर. Flex Fuel: भविष्यातील इंधनासाठी तयार.

कोणासाठी?

Picture Credit: heromotocorp

 Budget? → Splendor Plus Future Ready? → Flex Fuel

कोणती घ्यावी?

Picture Credit: heromotocorp

Value for Money: Splendor Plus Future Choice: Splendor Plus Flex Fuel E85 इंधन उपलब्ध असल्यास Flex Fuel, अन्यथा Normal Splendor हा अधिक योग्य पर्याय ठरतो.

Final Verdict

Picture Credit: heromotocorp

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