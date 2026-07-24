Splendor Plus: ₹77,000+* Flex Fuel: ₹82,000+* Flex Fuel साठी सुमारे ₹5,000 अधिक.
Picture Credit: heromotocorp
दोन्हीमध्ये 97.2cc इंजिन. Flex Fuel मॉडेल E20 ते E85 इंधनावरही चालते.
Picture Credit: heromotocorp
Splendor Plus: 7.9 bhp Flex Fuel: किंचित जास्त पॉवर परफॉर्मन्समध्ये Flex Fuel पुढे.
Picture Credit: heromotocorp
Splendor Plus: जास्त मायलेजसाठी प्रसिद्ध. Flex Fuel: इंधनानुसार मायलेज बदलू शकते.
Picture Credit: heromotocorp
i3S Technology Side Stand Cut-off Electric Start दोन्हीमध्ये जवळपास समान फीचर्स.
Picture Credit: heromotocorp
Splendor Plus: कमी बजेट, रोजचा वापर. Flex Fuel: भविष्यातील इंधनासाठी तयार.
Picture Credit: heromotocorp
Budget? → Splendor Plus Future Ready? → Flex Fuel
Picture Credit: heromotocorp
Value for Money: Splendor Plus Future Choice: Splendor Plus Flex Fuel E85 इंधन उपलब्ध असल्यास Flex Fuel, अन्यथा Normal Splendor हा अधिक योग्य पर्याय ठरतो.
Picture Credit: heromotocorp