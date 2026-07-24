फक्त कॉलिंग नाही! Nokia 123 Shield मध्ये मिळते 19 दिवसांची बॅटरी आणि Type-C चार्जिंग

Science Technology

23 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

पाणी, धूळ आणि वाळूपासून संरक्षण असलेला हा नवीन फीचर फोन 19 दिवसांच्या स्टँडबाय बॅटरीसह आला आहे.

Nokia 123 Shield ची दमदार एंट्री!

Picture Credit: HMD

Nokia 123 Shield हा पाणी, धूळ आणि वाळूपासून संरक्षण मिळेल अशा डिझाइनसह तयार करण्यात आला आहे. बाहेर काम करणाऱ्या आणि खडतर वापरासाठी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

रफ अँड टफ फोन

Picture Credit: HMD

1750mAh रिमूवेबल बॅटरीमुळे एका चार्जवर तब्बल 19 दिवसांचा स्टँडबाय आणि जवळपास 28 तासांचा टॉकटाइम मिळतो.

चार्जिंगची चिंता संपली!

Picture Credit: HMD

फीचर फोन असूनही यात USB Type-C चार्जिंग पोर्ट देण्यात आला आहे. त्यामुळे चार्जिंग अधिक सोयीस्कर होते.

USB Type-C सपोर्ट

Picture Credit: HMD

फोनमध्ये 2.4-इंच QVGA डिस्प्ले असून कॉलिंग, मेसेजिंग आणि रोजच्या वापरासाठी पुरेसा स्पष्ट अनुभव मिळतो.

2.4-इंच QVGA स्क्रीन

Picture Credit: HMD

फोनमध्ये 2.4-इंच QVGA डिस्प्ले असून कॉलिंग, मेसेजिंग आणि रोजच्या वापरासाठी पुरेसा स्पष्ट अनुभव मिळतो.

FM Radio आणि LED Torch

Picture Credit: HMD

4MB RAM आणि 4MB स्टोरेजसोबत 32GB पर्यंत MicroSD कार्ड वापरता येते. तसेच Dual Mini SIM सपोर्टही उपलब्ध आहे.

MicroSD कार्डचा सपोर्ट

Picture Credit: HMD

– ज्यांना मजबूत बॅकअप फोन हवा आहे. – जास्त दिवस बॅटरी टिकणारा फोन हवा आहे. – शेतकरी, फील्ड स्टाफ आणि प्रवास करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त.

कोणासाठी योग्य?

Picture Credit: HMD

Nokia 123 Shield हा स्मार्टफोनचा पर्याय नाही, पण टिकाऊ डिझाइन, 19 दिवसांची बॅटरी, USB Type-C आणि विश्वासार्ह कॉलिंग अनुभवामुळे फीचर फोन शोधणाऱ्यांसाठी आकर्षक पर्याय ठरतो.

साधा पण विश्वासार्ह पर्याय

Picture Credit: HMD

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