पाणी, धूळ आणि वाळूपासून संरक्षण असलेला हा नवीन फीचर फोन 19 दिवसांच्या स्टँडबाय बॅटरीसह आला आहे.
Picture Credit: HMD
Nokia 123 Shield हा पाणी, धूळ आणि वाळूपासून संरक्षण मिळेल अशा डिझाइनसह तयार करण्यात आला आहे. बाहेर काम करणाऱ्या आणि खडतर वापरासाठी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: HMD
1750mAh रिमूवेबल बॅटरीमुळे एका चार्जवर तब्बल 19 दिवसांचा स्टँडबाय आणि जवळपास 28 तासांचा टॉकटाइम मिळतो.
Picture Credit: HMD
फीचर फोन असूनही यात USB Type-C चार्जिंग पोर्ट देण्यात आला आहे. त्यामुळे चार्जिंग अधिक सोयीस्कर होते.
Picture Credit: HMD
फोनमध्ये 2.4-इंच QVGA डिस्प्ले असून कॉलिंग, मेसेजिंग आणि रोजच्या वापरासाठी पुरेसा स्पष्ट अनुभव मिळतो.
Picture Credit: HMD
फोनमध्ये 2.4-इंच QVGA डिस्प्ले असून कॉलिंग, मेसेजिंग आणि रोजच्या वापरासाठी पुरेसा स्पष्ट अनुभव मिळतो.
Picture Credit: HMD
4MB RAM आणि 4MB स्टोरेजसोबत 32GB पर्यंत MicroSD कार्ड वापरता येते. तसेच Dual Mini SIM सपोर्टही उपलब्ध आहे.
Picture Credit: HMD
– ज्यांना मजबूत बॅकअप फोन हवा आहे. – जास्त दिवस बॅटरी टिकणारा फोन हवा आहे. – शेतकरी, फील्ड स्टाफ आणि प्रवास करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त.
Picture Credit: HMD
Nokia 123 Shield हा स्मार्टफोनचा पर्याय नाही, पण टिकाऊ डिझाइन, 19 दिवसांची बॅटरी, USB Type-C आणि विश्वासार्ह कॉलिंग अनुभवामुळे फीचर फोन शोधणाऱ्यांसाठी आकर्षक पर्याय ठरतो.
Picture Credit: HMD