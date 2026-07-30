Hero चा पहिला मॅक्सी स्कूटर Xoom 160 दमदार डिझाइन, मोठे व्हील्स आणि टूरिंगसाठी योग्य फीचर्ससह बाजारात आले आहेत.
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ADV-प्रेरित डिझाइन, उंच विंडस्क्रीन आणि LED हेडलॅम्पमुळे ही स्कूटर रस्त्यावर वेगळी ओळख निर्माण करते.
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156cc लिक्विड-कूल्ड इंजिन स्मूथ आणि रिफाइंड परफॉर्मन्स देते. शहरासह लांब प्रवासासाठीही ते सक्षम वाटते.
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आरामदायी सीट, मोठा फ्युएल टँक आणि नैसर्गिक रायडिंग पोझिशनमुळे टूरिंगचा अनुभव अधिक सोयीस्कर होतो.
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कीलेस स्टार्ट, डिजिटल डिस्प्ले, Bluetooth कनेक्टिव्हिटी, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन, 14-इंच अलॉय व्हील्स आणि सिंगल-चॅनल ABS यांसारखी फीचर्स मिळतात.
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
80 किमी/तासानंतर परफॉर्मन्स कमी जाणवतो, वजन जास्त असल्याने पार्किंगमध्ये हाताळणे थोडे कठीण वाटू शकते.
मागील सस्पेन्शन थोडे कडक वाटू शकते आणि मागील डिस्क ब्रेक नसल्याची उणीव काही रायडर्सना जाणवू शकते.
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दररोजचा प्रवास आणि अधूनमधून 100-200 किमीचे टूर करणाऱ्या रायडर्ससाठी Hero Xoom 160 हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
जर तुम्हाला स्पोर्टीपेक्षा आरामदायी, प्रीमियम लुक असलेला आणि टूरिंगसाठी सक्षम मॅक्सी स्कूटर हवी असेल, तर Hero Xoom 160 विचार करण्यासारखा पर्याय आहे.
Picture Credit: Pinterest