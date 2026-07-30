Hero Xoom 160 की Yamaha Aerox 155  कोणती स्कूटर खरेदी कराल

Automobile

30 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Hero Xoom 160: ₹1.40 लाख (एक्स-शोरूम) Yamaha Aerox 155: ₹1.45 लाख (एक्स-शोरूम)  Hero Xoom 160 किंचित स्वस्त आहे.

किंमतीत कोण पुढे?

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Xoom 160: 156cc, 14.8 PS, 14 Nm Aerox 155: 155cc, 15 PS, 13.9 Nm दोन्हींचा परफॉर्मन्स जवळपास सारखाच आहे.

इंजिन

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Aerox 155: सुमारे 48 kmpl Xoom 160: सुमारे 40 kmpl मायलेजच्या बाबतीत Aerox 155 आघाडीवर आहे.

मायलेज कोणाचे जास्त?

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Hero Xoom 160 Keyless Start Smart Key मोठे 14-इंच व्हील्स ADV स्टाइल

फीचर्समध्ये कोण भारी?

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Bluetooth Traction Control (S Variant) Yamaha Y-Connect

Aerox 155

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रायडिंग कम्फर्ट

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Hero Xoom 160 मध्ये उंच हँडलबार, जास्त ग्राउंड क्लिअरन्स आणि आरामदायी सीट असल्याने खराब रस्त्यांवर अधिक सोयीस्कर वाटतो.

स्पोर्टी अॅक्सिलरेशन आणि हायवे रायडिंगसाठी Yamaha Aerox 155 अधिक उत्साही वाटतो. शहर आणि हलक्या टूरिंगसाठी Xoom 160 अधिक आरामदायी आहे.

परफॉर्मन्स कोणाचा चांगला?

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Sporty Riding? ➜ Yamaha Aerox 155 Comfort + Touring? ➜ Hero Xoom 160

कोणासाठी कोणता?

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Performance आणि Mileage हवे असेल → Yamaha Aerox 155 Comfort, Road Presence आणि किंमत महत्त्वाची असेल → Hero Xoom 160 दोन्ही स्कूटर्स त्यांच्या वापरानुसार उत्कृष्ट पर्याय आहेत.

उत्कृष्ट पर्याय 

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