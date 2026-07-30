Hero Xoom 160: ₹1.40 लाख (एक्स-शोरूम) Yamaha Aerox 155: ₹1.45 लाख (एक्स-शोरूम) Hero Xoom 160 किंचित स्वस्त आहे.
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Xoom 160: 156cc, 14.8 PS, 14 Nm Aerox 155: 155cc, 15 PS, 13.9 Nm दोन्हींचा परफॉर्मन्स जवळपास सारखाच आहे.
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Aerox 155: सुमारे 48 kmpl Xoom 160: सुमारे 40 kmpl मायलेजच्या बाबतीत Aerox 155 आघाडीवर आहे.
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Hero Xoom 160 Keyless Start Smart Key मोठे 14-इंच व्हील्स ADV स्टाइल
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Bluetooth Traction Control (S Variant) Yamaha Y-Connect
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Hero Xoom 160 मध्ये उंच हँडलबार, जास्त ग्राउंड क्लिअरन्स आणि आरामदायी सीट असल्याने खराब रस्त्यांवर अधिक सोयीस्कर वाटतो.
स्पोर्टी अॅक्सिलरेशन आणि हायवे रायडिंगसाठी Yamaha Aerox 155 अधिक उत्साही वाटतो. शहर आणि हलक्या टूरिंगसाठी Xoom 160 अधिक आरामदायी आहे.
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Sporty Riding? ➜ Yamaha Aerox 155 Comfort + Touring? ➜ Hero Xoom 160
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Performance आणि Mileage हवे असेल → Yamaha Aerox 155 Comfort, Road Presence आणि किंमत महत्त्वाची असेल → Hero Xoom 160 दोन्ही स्कूटर्स त्यांच्या वापरानुसार उत्कृष्ट पर्याय आहेत.
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