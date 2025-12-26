स्मार्टफोनचे पॉवर बटण 3–5 वेळा दाबल्यास आपत्कालीन कॉल लागतो.
एका हाताने फोन वापरायचा असेल तर स्क्रीन लहान होते.
तुम्ही सुरक्षा अधिक वाढवण्यासाठी अॅप्सना पासवर्ड/फिंगरप्रिंट लावू शकता.
कोणताही व्हिडीओ किंवा ट्युटोरियल तुम्ही डाऊनलोड न करता स्क्रीनवरून रेकॉर्ड करू शकता.
या टूलच्या मदतीमने फोन किती वेळ वापरतोय यावर लक्ष ठेऊ शकतो.
संपूर्ण एक वेबपेज तुम्ही एकाच स्क्रीनशॉटमध्ये सेव्ह करू शकता.
तुम्ही थर्ड पार्टी अॅपशिवाय फोनमध्ये आपोआप कॉल रेकॉर्ड करू शकता.
तुम्हाला इतर कोणाला फोन द्यायचा असेल तर तुम्ही गेस्ट मोडचा वापर करू शकता.