CTC जास्त पण पगार कमी? जाणून घ्या 'कॅल्क्युलेशन'चा गेम!

Career

13 May 2026

Author:  नितिन कुऱ्हे

CTC म्हणजे नक्की काय?

CTC म्हणजे 'कॉस्ट टू कंपनी', म्हणजेच कंपनी वर्षभरात तुमच्यावर खर्च करणारी एकूण रक्कम होय.

गणित चुकवू नका

६ लाखांचे पॅकेज असेल तर महिना ५० हजार पगार मिळेल असे समजू नका, कारण यात अनेक कपात समाविष्ट असतात.

CTC मध्ये काय असते?

तुमच्या सीटीसीमध्ये मूळ पगार, पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन, टॅक्स आणि व्हेरिएबल पे यांचा समावेश असतो.

PF, टॅक्स आणि इतर कपात झाल्यानंतर जे पैसे खात्यात जमा होतात, तोच तुमचा खरा पगार असतो.

हातात येणारा पगार 

अनेकदा कंपन्या व्हेरिएबल हिस्सा वाढवून पॅकेज मोठे दाखवतात, ज्यामुळे तुमच्या हातात येणारी दरमहा रक्कम कमी होते.

व्हेरिएबल पे चा फटका

हातात कमी पगार आल्यास तुमच्या मासिक बचतीवर आणि खर्चाच्या नियोजनावर थेट परिणाम होऊ शकतो.

आर्थिक नियोजनावर परिणाम

नोकरी स्वीकारताना नेहमी HR तुमची सीटीसी आणि प्रत्यक्षात हातात मिळणारी रक्कम किती असेल, हे स्पष्ट विचारा.

जॉईन करण्यापूर्वी हे विचारा

 पगाराची स्पष्ट माहिती आधीच असल्यास भविष्यातील आर्थिक गोंधळ टाळता येतो.

स्पष्टता आवश्यक

