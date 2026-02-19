होळीच्या आधीच्या आठ दिवसांना होलाष्टक म्हणतात. या काळात शुभ केली जात नाही. होलाष्टक मंगळवार, 24 फेब्रुवारी रोजी सुरु होत आहे आणि 3 मार्च रोजी संपणार आहे. यावेळी, हा कालावधी पूर्ण आठ दिवसांचा असेल.
कोर्ट केसेस, जमीन-मालमत्तेचे वाद, वाढता खर्च आणि आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहवे, जाणून घ्या
होलाष्टकचा काळ मेष राशींच्या लोकांसाठी व्यस्तता आणि मानसिक ताण वाढवू शकते. अनावश्यक धावपळ आणि मालमत्तेशी संबंधित वाद उद्भवू शकतात. जमीन किंवा घराबाबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे.
कर्क राशीच्या लोकांना होलाष्टकाच्या काळामध्ये संयम बाळगावा लागणार आहे. या काळात आरोग्याच्या बाबतीत तुमची पचनसंस्था, कमकुवत होऊ शकते, म्हणून संतुलित आहार घ्या.
सिंह राशीच्या लोकांनी या काळात सावध राहण्याची गरज आहे. कामात आणि व्यवसायात निष्काळजीपणा महागात पडू शकतो. या काळात गुंतवणूक करणे टाळा आणि अनपेक्षित खर्चासाठी तयार रहा.
कामात विलंब आणि आर्थिक दबाव येऊ शकतो. तसेच आर्थिक अडचणींचा देखील सामना करावा लागू शकतो. नातेसंबंधांमध्ये संवाद कायम ठेवा आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कठोर परिश्रमात ढिलाई करू नये.
कुंभ राशीच्या लोकांनी त्यांच्या विरोधकांपासून सावध राहण्याची गरज आहे. या काळात मोठी गुंतवणूक करणे किंवा पैसे उधार देणे टाळा. प्रवास शक्य आहे, परंतु काळजीपूर्वक वाहन चालवा. हाडे किंवा दुखापत ही समस्या असू शकते.
