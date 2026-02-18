यावर्षी फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथी 27 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 12 वाजून 33 मिनिटांनी सुरू होणार आहे
या तिथीची समाप्ती 27 फेब्रुवारी रोजी रात्री 10.32 वाजता होणार आहे. यामुळे आमलकी एकादशी 27 फेब्रुवारी रोजी आहे
या दिवशी सर्वार्थ सिद्धी योग, रवी योग, आयुष्यमान योग आणि सौभाग्य योग तयार होत आहे. भगवान विष्णूची पूजा करून आणि दान करून मोक्ष मिळवता येतो.
यासोबतच, व्यक्तीला त्याच्या दुःखांचा अंत, आर्थिक लाभ, ज्ञानप्राप्ती आणि मुलांचे सुख मिळते. याशिवाय एकादशीला आवळा अर्पण केल्याने परमेश्वर सर्वात मोठ्या दुःखांचाही अंत करतो.
दरम्यान, भगवान विष्णूला केळी अर्पण केल्याने आणि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्राचा जप केल्यानेही ते प्रसन्न होतात. तसेच सर्व इच्छा पूर्ण होतात आणि देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो.
एकादशीच्या व्रताचे पारण वेळ 28 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 6.47 ते 9.6 वाजेपर्यंत असणार आहे.
भगवान विष्णूंना प्रसन्न करण्यासाठी एकादशीला नैवेद्यात तुळशीची पाने घाला. नैवेद्याला तुळशीच्या पानांचा समावेश केल्याने भगवान विष्णूंचा आशीर्वाद मिळतो.
