आमलकी एकादशीचे कधी आहे? जाणून घ्या

Religion

18  February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

यावर्षी फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथी 27 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 12 वाजून 33 मिनिटांनी सुरू होणार आहे

एकादशीची सुरुवात

Picture Credit: Pinterest

या तिथीची समाप्ती 27 फेब्रुवारी रोजी रात्री 10.32 वाजता होणार आहे. यामुळे आमलकी एकादशी 27 फेब्रुवारी रोजी आहे

कधी आहे एकादशी

Picture Credit: Pinterest

या दिवशी सर्वार्थ सिद्धी योग, रवी योग, आयुष्यमान योग आणि सौभाग्य योग तयार होत आहे. भगवान विष्णूची पूजा करून आणि दान करून मोक्ष मिळवता येतो.

शुभ योग

Picture Credit: Pinterest

यासोबतच, व्यक्तीला त्याच्या दुःखांचा अंत, आर्थिक लाभ, ज्ञानप्राप्ती आणि मुलांचे सुख मिळते. याशिवाय एकादशीला आवळा अर्पण केल्याने परमेश्वर सर्वात मोठ्या दुःखांचाही अंत करतो.

आवळा अर्पण करणे

Picture Credit: Pinterest

मंत्राचा जप

दरम्यान, भगवान विष्णूला केळी अर्पण केल्याने आणि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्राचा जप केल्यानेही ते प्रसन्न होतात. तसेच सर्व इच्छा पूर्ण होतात आणि देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो.

Picture Credit: Pinterest

एकादशीच्या व्रताचे पारण वेळ 28 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 6.47 ते 9.6 वाजेपर्यंत असणार आहे.

पारण वेळ

Picture Credit: Pinterest

भगवान विष्णूंना प्रसन्न करण्यासाठी एकादशीला नैवेद्यात तुळशीची पाने घाला. नैवेद्याला तुळशीच्या पानांचा समावेश केल्याने भगवान विष्णूंचा आशीर्वाद मिळतो.

तुळशीच्या पानांचा समावेश

Picture Credit: Pinterest

होळीला नारळ फोडण्याचं कारण काय ?

पुढे वाचा