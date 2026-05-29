आतड्यांतील जंत सहसा घाण, दूषित अन्न किंवा पाणी आणि स्वच्छतेच्या अभावामुळे होतात आणि म्हणूनच ही समस्या मुलांमध्ये जास्त प्रमाणात आढळते.
पोटात जंत असल्यास पचनक्रियेत अडथळा येतो. यामुळे पोटदुखी आणि भूक न लागणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात, ज्याकडे दुर्लक्ष करू नये.
पपई, सफरचंद खा आणि शक्यतो कोशिंबीर खावी. आपल्या आहारात फायबरचे प्रमाण वाढवावे. कारण हे पचनासाठी चांगले असते. पोटात जंत झाल्यास पचनाच्या समस्या उद्भवतात.
आपल्या आहारामध्ये प्रोबायोटिक गोष्टींचा समावेश करावा. जसे की, दही, ताक. याव्यतिरिक्त घरी बनवलेले हलके आंबवलेले पदार्थ खायला हरकत नाही आणि खिचडीसुद्धा चालते.
गोड पदार्थ किंवा जास्त साखर असलेले पदार्थ खाणे टाळा. मांसाहार किंवा बाहेरचे जंक फूडपासून दूर राहणे चांगले
पोटात जंत होऊ नये म्हणून हात स्वच्छ धुवा. तुमची नखे लहान ठेवा
पोटात जंत झाल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. मात्र या पद्धतीने आराम मिळू शकतो. जसे की, लसूण आणि भोपळ्याच्या बिया, अजवाइनचे पाणी, पीच खाणे
