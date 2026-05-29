पोटात जंत झाल्यास कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात

29 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

पोटात जंत होणे

आतड्यांतील जंत सहसा घाण, दूषित अन्न किंवा पाणी आणि स्वच्छतेच्या अभावामुळे होतात आणि म्हणूनच ही समस्या मुलांमध्ये जास्त प्रमाणात आढळते.

पोटात जंत असल्यास पचनक्रियेत अडथळा येतो. यामुळे पोटदुखी आणि भूक न लागणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात, ज्याकडे दुर्लक्ष करू नये.

लक्षणांकडे लक्ष द्या

पपई, सफरचंद खा आणि शक्यतो कोशिंबीर खावी. आपल्या आहारात फायबरचे प्रमाण वाढवावे. कारण हे पचनासाठी चांगले असते. पोटात जंत झाल्यास पचनाच्या समस्या उद्भवतात.

अधिक फायबर पदार्थ

आपल्या आहारामध्ये प्रोबायोटिक गोष्टींचा समावेश करावा. जसे की, दही, ताक. याव्यतिरिक्त घरी बनवलेले हलके आंबवलेले पदार्थ खायला हरकत नाही आणि खिचडीसुद्धा चालते.

प्रोबायोटिक सेवन

गोड पदार्थ किंवा जास्त साखर असलेले पदार्थ खाणे टाळा. मांसाहार किंवा बाहेरचे जंक फूडपासून दूर राहणे चांगले

या गोष्टींपासून दूर राहा

पोटात जंत होऊ नये म्हणून हात स्वच्छ धुवा. तुमची नखे लहान ठेवा

स्वच्छतेकडे लक्ष द्या

पोटात जंत झाल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. मात्र या पद्धतीने आराम मिळू शकतो. जसे की, लसूण आणि भोपळ्याच्या बिया, अजवाइनचे पाणी, पीच खाणे

घरगुती उपाय

