दातदुखीवर घरगुती उपाय, तुम्हाला त्वरित आराम मिळेल

Life style

10 January, 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

मध्यरात्री अचानक दातदुखणे खूप त्रासदायक असते. लगेच डॉक्टरकडे जाणे देखील शक्य नसते. अशा वेळी काही घरगुती उपाय केल्याने आराम मिळू शकतो.

दात दुखणे

दात दुखण्याचे खूप कारणे असू शकतात. जसे की दात किडणे, हिरड्या सुजणे, दातांभोवती अन्न साचणे किंवा बॅक्टेरिया जमा होणे. जाणून घ्या घरगुती उपाय

दात दुखण्याचे कारण

लवंगाचे तेल

लवंगामध्ये एस्थेटिक आणि एंटिबैक्टेरियल गुणधर्म असतात. दुखत असताना दातावर एक छोटी लवंग दाबा किंवा त्याचे तेल लावा. दुखणे लवकर कमी होईल

मिठाच्या पाण्याने गुळण्या

मिठाचे पाणी सूज आणि बैक्टेरिया कमी करते. कोमट पाणी घ्या आणि त्यात अर्धा चमचा मीठ टाका. या पाण्याने ३० सेकंद गुळण्या करा. हा उपाय दिवसातून 2 वेळा करा

बर्फ वापरा

बर्फ दुखणे आणि सूज कमी करण्यासाठी फायदेशीर आहे. यासाठी एक कपडा घ्या आणि त्यामध्ये बर्फाचे तुकडे ठेवा आणि ते गालावर शेका.

लसूणचा वापर 

लसूणमध्ये एंटीबायोटिक गुणधर्म असतात. 1-2 लसणाच्या पाकळ्या दातावर ठेवा. दुखणे आणि सूज हळूहळू कमी होईल

पुदिन्याची पाने

पुदिना थंडावा देणारा आहे आणि सौम्य वेदना कमी करतो. पुदिन्याची पाने चावा किंवा दुखत असलेल्या ठिकाणी लावा. यामुळे थंडावा आणि आराम मिळेल.

