झोप न येण्याची समस्या आली खूप वाढलेली आहे त्यामुळे नुकसान होऊ शकते.
झोपेच्या कमतरतेमुळे हृदयाच्या समस्या, लठ्ठपणा आणि मानसिक ताण वाढू शकतो.
चांगल्या झोपेसाठी रोज एकाच वेळी झोपायची आणि उठायची वेळ ठरलेली असावी.
झोपण्याच्या आधी मोबाईल आणि स्क्रीनचा वापर कमी करा
संध्याकाळी 7 वाजल्यानंतर कॅफीनसारखे चहा कॉफी घेण्याचे टाळावे.
हलका व्यायाम किंवा योगा झोप येण्यासाठी चांगले असते.
झोपण्यापूर्वी गरम दूध पिणे हे देखील झोप येण्यासाठी चांगले मानले जाते.
चांगले झोपेसाठी रात्री जास्त जेवू नये. जेवल्यानंतर चालायला जा.
