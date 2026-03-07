झोपेची समस्या दूर करण्यासाठी कोणते उपाय करावेत 

07 March 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

झोप न येण्याची समस्या आली खूप वाढलेली आहे त्यामुळे नुकसान होऊ शकते.

झोप न येणे

झोपेच्या कमतरतेमुळे हृदयाच्या समस्या, लठ्ठपणा आणि मानसिक ताण वाढू शकतो.

झोपेची कमतरता

चांगल्या झोपेसाठी रोज एकाच वेळी झोपायची आणि उठायची वेळ ठरलेली असावी.

झोपेची वेळ

झोपण्याच्या आधी मोबाईल आणि स्क्रीनचा वापर कमी करा

मोबाईलचा वापर

 चहा कॉफी

संध्याकाळी 7 वाजल्यानंतर कॅफीनसारखे चहा कॉफी घेण्याचे टाळावे.

हलका व्यायाम किंवा योगा झोप येण्यासाठी चांगले असते.

योगा करणे

झोपण्यापूर्वी गरम दूध पिणे हे देखील झोप येण्यासाठी चांगले मानले जाते.

गरम दूध

चांगले झोपेसाठी रात्री जास्त जेवू नये. जेवल्यानंतर चालायला जा.

चालायला जाणे

