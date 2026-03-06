शुक्रवारी 'या' देवतांच्या उपासनेतून मिळेल फळ

06 March 2026

Author:  वेद बर्वे

शुक्रवारचे जपमंत्र

शास्त्रानुसार, शुक्रवारी 'या' मंत्रांचा जप करणे ठरु शकते लाभदायी 

जप: श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मान्यता: शुक्रवारी लक्ष्मीची पूजा केल्याने घरात धन, समृद्धी आणि सुख-शांती वाढते

देवी लक्ष्मी

जप: ॐ जय श्री संतोषी माता मान्यता: यामुळे कौटुंबिक क्लेष कमी होऊन समाधान मिळते

संतोषी माता

जप: ॐ दुं दुर्गायै नमः मान्यता: नकारात्मक शक्तींपासून संरक्षण मिळते

देवी दुर्गा

जप: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मान्यता: जीवनात स्थिरता आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते

भगवान विष्णू

मान्यता: शुक्रवारी महालक्ष्मी अष्टक म्हटल्याने आर्थिक अडचणी  दूर होण्यास मदत होते

महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र

मान्यता: शुक्रवारी श्रीसूक्ताचे  पठण केल्याने धनप्राप्ती होते

श्रीसूक्त पठण

मान्यता: घरात अन्न आणि  संपन्नतेची कमी भासत नाही

माता अन्नपूर्णा

जप: ॐ पार्वत्यै नमः मान्यता: वैवाहिक जीवनात  सुख आणि सौख्य वाढते

देवी पार्वती

