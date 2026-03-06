शुक्रवारी \u0026#x27;या\u0026#x27; देवतांचा जप ठरेल लाभदायीशुक्रवारी \u0026#039;या\u0026#039; देवतांच्या \nउपासनेतून मिळेल फळ Lifestyle 06 March 2026 Author: वेद बर्वे शुक्रवारचे जपमंत्र शास्त्रानुसार, शुक्रवारी \u0026#039;या\u0026#039; मंत्रांचा \nजप करणे ठरु शकते लाभदायी Picture Credit: Pinterest जप: ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः \nमान्यता: शुक्रवारी लक्ष्मीची पूजा केल्याने घरात धन, समृद्धी आणि सुख-शांती वाढते देवी लक्ष्मी Picture Credit: Pinterest जप: ॐ जय श्री संतोषी माता \nमान्यता: यामुळे कौटुंबिक क्लेष कमी होऊन समाधान मिळते संतोषी माता Picture Credit: Pinterest जप: ॐ दुं दुर्गायै नमः \nमान्यता: नकारात्मक शक्तींपासून संरक्षण मिळते देवी दुर्गा Picture Credit: Pinterest जप: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय \nमान्यता: जीवनात स्थिरता आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते भगवान विष्णू Picture Credit: Pinterest मान्यता: शुक्रवारी महालक्ष्मी अष्टक म्हटल्याने आर्थिक अडचणी \nदूर होण्यास मदत होते महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र Picture Credit: Pinterest मान्यता: शुक्रवारी श्रीसूक्ताचे \nपठण केल्याने धनप्राप्ती होते श्रीसूक्त पठण Picture Credit: Pinterest मान्यता: घरात अन्न आणि \nसंपन्नतेची कमी भासत नाही माता अन्नपूर्णा Picture Credit: Pinterest जप: ॐ पार्वत्यै नमः \nमान्यता: वैवाहिक जीवनात \nसुख आणि सौख्य वाढते देवी पार्वती Picture Credit: Pinterest गायीचं की म्हशीचं कोणतं \nतूप आहे फायदेशीर? पुढे वाचा