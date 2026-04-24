युरिक ऍसिड वाढल्यामुळे शरीरातील सांधेदुखीची समस्या उद्भवते.
औषधांसोबतच नैसर्गिक पद्धतींचा अवलंब करुन नियंत्रण मिळवू शकता.
१ ग्लास पाण्यात १ चमचा ऍपल सायडर व्हिनेगर मिसळून रिकाम्या पोटी त्याचे सेवन करा.
युरिक ऍसिडचे विघटन होऊन ते शरीरातून बाहेर टाकण्यास मदत होते.
केवळ पचनक्रिया सुधारत नाही, तर त्यात असलेले ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड सूज कमी करते.
लिंबामधील सायट्रिक ऍसिड युरिक ऍसिड विरघळण्यास मदत करते.
दिवसातून दोनदा लिंबाचे पाणी प्यायल्याने लघवीवाटे युरिक ऍसिड शरीराबाहेर टाकण्याची प्रक्रिया होते.
पुरेसे पाणी प्यायल्याने मूत्रपिंडांना रक्त अधिक चांगल्या प्रकारे गाळण्यास मदत होते.
