Honda ADV 160: 157cc लिक्विड-कूल्ड इंजिन Yamaha Aerox 155: 155cc लिक्विड-कूल्ड VVA इंजिन दोन्ही स्कूटर्स दमदार परफॉर्मन्ससाठी ओळखल्या जातात.
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ADV 160 ला Adventure-स्टाइल लूक मिळतो, तर Aerox 155 स्पोर्टी आणि रेसिंग-प्रेरित डिझाइनसह येते.
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ADV 160 मध्ये Honda RoadSync, Smart Key आणि HSTC मिळते. Aerox 155 मध्ये Y-Connect, Smart Key (S व्हेरिएंट) आणि डिजिटल डिस्प्ले मिळतो.
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ADV 160 मध्ये उंच विंडस्क्रीन, लाँग-ट्रॅव्हल सस्पेन्शन आणि अधिक ग्राउंड क्लीयरन्स आहे. Aerox 155 शहरातील स्पोर्टी राईडसाठी अधिक योग्य ठरते.
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दोन्ही स्कूटर्समध्ये मोठे अंडर-सीट स्टोरेज मिळते. मात्र ADV 160 चे Adventure डिझाइन खराब रस्त्यांवर अधिक उपयुक्त ठरते.
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ADV 160: लाँग राईड, टूरिंग आणि आरामदायी प्रवासासाठी. Aerox 155: स्पोर्टी परफॉर्मन्स आणि शहरातील वेगवान राईडसाठी.
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Honda ADV 160: भारतातील किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही. लॉन्चनंतर ती प्रीमियम मॅक्सी-स्कूटर सेगमेंटमध्ये येण्याची शक्यता आहे. Yamaha Aerox 155: सध्या भारतात उपलब्ध असून तिची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹1.50 लाख पासून सुरू होते.
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जर तुम्हाला Adventure लूक, कम्फर्ट आणि टूरिंग हवे असेल तर Honda ADV 160 चांगला पर्याय ठरू शकतो. स्पोर्टी डिझाइन आणि परफॉर्मन्सला प्राधान्य असेल तर Yamaha Aerox 155 अधिक योग्य आहे.
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