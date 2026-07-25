ADV 160 vs Aerox 155: फीचर्स, पॉवर आणि कम्फर्टमध्ये कोण मारते बाजी?

Automobile

25 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Honda ADV 160: 157cc लिक्विड-कूल्ड इंजिन Yamaha Aerox 155: 155cc लिक्विड-कूल्ड VVA इंजिन दोन्ही स्कूटर्स दमदार परफॉर्मन्ससाठी ओळखल्या जातात.

इंजिन तुलना

Picture Credit: Pinterest

ADV 160 ला Adventure-स्टाइल लूक मिळतो, तर Aerox 155 स्पोर्टी आणि रेसिंग-प्रेरित डिझाइनसह येते.

डिझाइनमध्ये कोण पुढे?

Picture Credit: Honda

ADV 160 मध्ये Honda RoadSync, Smart Key आणि HSTC मिळते. Aerox 155 मध्ये Y-Connect, Smart Key (S व्हेरिएंट) आणि डिजिटल डिस्प्ले मिळतो.

फीचर्स कोणात जास्त?

Picture Credit: Pinterest

ADV 160 मध्ये उंच विंडस्क्रीन, लाँग-ट्रॅव्हल सस्पेन्शन आणि अधिक ग्राउंड क्लीयरन्स आहे. Aerox 155 शहरातील स्पोर्टी राईडसाठी अधिक योग्य ठरते.

राईड कम्फर्ट

Picture Credit: Honda

दोन्ही स्कूटर्समध्ये मोठे अंडर-सीट स्टोरेज मिळते. मात्र ADV 160 चे Adventure डिझाइन खराब रस्त्यांवर अधिक उपयुक्त ठरते.

स्टोरेज आणि प्रॅक्टिकलिटी

Picture Credit: Pinterest

ADV 160: लाँग राईड, टूरिंग आणि आरामदायी प्रवासासाठी. Aerox 155: स्पोर्टी परफॉर्मन्स आणि शहरातील वेगवान राईडसाठी.

कोणासाठी कोणती?

Picture Credit: Honda

Honda ADV 160: भारतातील किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही. लॉन्चनंतर ती प्रीमियम मॅक्सी-स्कूटर सेगमेंटमध्ये येण्याची शक्यता आहे. Yamaha Aerox 155: सध्या भारतात उपलब्ध असून तिची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹1.50 लाख पासून सुरू होते.

किंमत आणि उपलब्धता

Picture Credit: Pinterest

जर तुम्हाला Adventure लूक, कम्फर्ट आणि टूरिंग हवे असेल तर Honda ADV 160 चांगला पर्याय ठरू शकतो. स्पोर्टी डिझाइन आणि परफॉर्मन्सला प्राधान्य असेल तर Yamaha Aerox 155 अधिक योग्य आहे.

कोणती स्कूटर बेस्ट?

Picture Credit: Pinterest

Honda Rebel 300 आणि Rebel 500 ची एंट्री! Royal Enfield ची वाढणार चिंता? 

 पुढे वाचा