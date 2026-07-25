Honda Rebel 300 आणि Rebel 500 भारतात सादर! या 8 गोष्टी जाणून घ्या

Automobile

25 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

स्टायलिश बॉबर डिझाइन आणि आधुनिक फीचर्समुळे या बाइक्स चर्चेत.

Honda Rebel 300 आणि Rebel 500 ची भारतात एंट्री!

Picture Credit: Honda

लो-सीट, गोल LED हेडलाइट, रुंद हँडलबार आणि ब्लॅक-आउट डिझाइनमुळे दोन्ही बाइक्स प्रीमियम दिसतात.

आकर्षक बॉबर लूक

Picture Credit: Honda

286cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजिन शहरातील आणि विकेंड राईडसाठी उत्तम परफॉर्मन्स देते.

Rebel 300 चे इंजिन

Picture Credit: Honda

Rebel 300 मध्ये E-Clutch तंत्रज्ञान मिळते. क्लच न दाबताही गिअर बदलण्याची सुविधा मिळते.

E-Clutch ची खासियत

Picture Credit: Honda

471cc पॅरलल-ट्विन इंजिन, स्मूथ पॉवर आणि आरामदायी लाँग-राईड अनुभव ही या बाईकची खासियत आहे.

Rebel 500 अधिक दमदार

Picture Credit: Honda

LED लाइट्स, डिजिटल डिस्प्ले, ड्युअल-चॅनल ABS, डिस्क ब्रेक आणि आरामदायी लो-सीट.

फीचर्समध्ये काय मिळेल?

Picture Credit: Honda

Royal Enfield Meteor 350, Super Meteor 650 आणि Kawasaki Eliminator ला या बाइक्स टक्कर देऊ शकतात.

कोणाशी होणार स्पर्धा?

Picture Credit: Honda

किंमत आणि लॉन्च डेट अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र Honda च्या या नव्या क्रूझर बाइक्सकडे अनेकांची नजर लागली आहे.

लॉन्चची प्रतीक्षा

Picture Credit: Honda

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