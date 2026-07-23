Honda CB125 Hornet vs TVS Raider 125 कोणती आहे बेस्ट

Automobile

23 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Honda CB125 Hornet आणि TVS Raider 125 या दोन्ही बाइक्स स्टायलिश डिझाइन, दमदार परफॉर्मन्स आणि आधुनिक फीचर्समुळे तरुणांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहेत.

125cc सेगमेंटमध्ये जोरदार स्पर्धा

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Honda CB125 Hornet स्पोर्टी आणि मस्क्युलर लूक देते, तर TVS Raider 125 शार्प बॉडी ग्राफिक्स आणि आकर्षक LED सेटअपमुळे वेगळी ओळख निर्माण करते.

डिझाईनमध्ये कोण पुढे?

दोन्ही बाईक्स 125cc सेगमेंटमध्ये येतात. दैनंदिन प्रवासासोबतच हायवेवरही या दोन्ही बाईक्स चांगली कामगिरी करण्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत.

इंजिनची तुलना

दोन्ही मॉडेल्समध्ये LED लाईट्स, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि आधुनिक कनेक्टिव्हिटी फीचर्स मिळतात. मात्र, व्हेरियंटनुसार फीचर्समध्ये फरक असू शकतो.

फीचर्समध्ये कोण भारी?

Honda CB125 Hornet आरामदायी सीट आणि संतुलित सस्पेन्शनसह येते. TVS Raider 125 देखील रोजच्या वापरासाठी आरामदायी रायडिंग अनुभव देते.

आरामदायी राइड कोण देते?

दोन्ही बाइक्स इंधन बचतीसाठी ओळखल्या जातात. प्रत्यक्ष मायलेज हे राइडिंग स्टाईल, रस्त्यांची परिस्थिती आणि मेंटेनेंन्स अवलंबून असते.

मायलेजमध्ये कोण जिंकते?

Honda CB125 Hornet आणि TVS Raider 125 या दोन्ही बाइक्स वेगवेगळ्या किंमत श्रेणीत उपलब्ध आहेत. फीचर्स आणि बजेट लक्षात घेऊन योग्य पर्याय निवडणे महत्त्वाचे ठरते.

किंमत आणि व्हॅल्यू

तुम्हाला प्रीमियम लूक आणि Honda ब्रँडची विश्वासार्हता हवी असेल तर CB125 Hornet चांगला पर्याय ठरू शकतो. तर स्पोर्टी फीचर्स आणि आकर्षक व्हॅल्यू शोधत असाल तर TVS Raider 125 तुमच्यासाठी योग्य ठरू शकते.

कोणती बाईक घ्यावी?

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