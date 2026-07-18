Honda Dio 125, Suzuki Access 125 आणि Honda Activa 125 या तिन्ही स्कूटर्स भारतीय बाजारात लोकप्रिय आहेत. पण तुमच्या गरजेनुसार योग्य पर्याय कोणता?
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Honda Dio 125 स्पोर्टी डिझाइनसाठी ओळखली जाते. Access 125 ला प्रीमियम आणि साधा लूक मिळतो, तर Activa 125 क्लासिक डिझाइनमुळे सर्व वयोगटांना आवडते.
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तिन्ही स्कूटर्समध्ये 125cc इंजिन आहे. शहरातील दैनंदिन वापरासाठी तिन्ही स्कूटर्स स्मूथ परफॉर्मन्स देतात. मात्र Dio 125 अधिक स्पोर्टी फील देते.
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Dio 125 मध्ये TFT डिस्प्ले आणि USB Type-C चार्जिंग मिळते. Access 125 मध्ये कनेक्टिव्हिटी फीचर्सचा पर्याय आहे, तर Activa 125 मध्ये Smart Key आणि डिजिटल मीटरसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत.
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लांब प्रवासासाठी Access 125 अधिक आरामदायी मानली जाते. Activa 125 देखील कुटुंबासाठी योग्य आहे, तर Dio 125 तरुण रायडर्सना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे.
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तिन्ही स्कूटर्स चांगले मायलेज देतात. प्रत्यक्ष मायलेज राइडिंग स्टाईल, ट्रॅफिक आणि देखभालीवर अवलंबून बदलू शकते.
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Honda Activa 125 आणि Dio 125 च्या सर्व्हिस नेटवर्कचा फायदा मिळतो. Access 125 चा देखभाल खर्चही स्पर्धात्मक असून स्पेअर पार्ट्स सहज उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: Pinterest
Honda Dio 125: स्पोर्टी डिझाइन आवडणाऱ्यांसाठी. Suzuki Access 125: आराम आणि प्रॅक्टिकल वापराला प्राधान्य देणाऱ्यांसाठी. Honda Activa 125: विश्वासार्ह आणि फॅमिली स्कूटर शोधणाऱ्यांसाठी.
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जर स्टाइल महत्त्वाची असेल तर Dio 125, आरामाला प्राधान्य असेल तर Access 125, तर विश्वासार्हता आणि रीसेल व्हॅल्यूसाठी Activa 125 हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: Pinterest