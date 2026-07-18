घरातील बहुतेक पंख्यांच्या रेग्युलेटरमध्ये 1 ते 5 स्पीड मोड्स असतात. पण यामागे केवळ डिझाइन नाही, तर विज्ञान आणि इंजिनिअरिंगची महत्त्वाची कारणे आहेत.
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रेग्युलेटर पंख्याच्या मोटरला मिळणारा विद्युत प्रवाह किंवा व्होल्टेज नियंत्रित करतो. त्यामुळे मोटरचा वेग कमी-जास्त होतो.
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संशोधनानुसार 4-5 वेगांमधील फरक माणसाला सहज जाणवतो. त्यापेक्षा जास्त स्टेप्स दिल्यास अनुभवात फारसा फरक पडत नाही.
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कमी स्पीडवर पंखा कमी वीज वापरतो. त्यामुळे गरजेनुसार स्पीड निवडल्यास विजेचा वापरही कमी होऊ शकतो.
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प्रत्येक स्पीड लेव्हल मोटरच्या क्षमतेनुसार ठरवली जाते. यामुळे मोटरवर अतिरिक्त ताण येत नाही आणि तिचे आयुष्य वाढण्यास मदत होते.
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पंखा खूप जास्त वेगाने फिरल्यास आवाज आणि कंपन वाढू शकतात. 1 ते 5 स्पीडमध्ये योग्य संतुलन राखले जाते.
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जुन्या रेग्युलेटरमध्ये रेझिस्टन्स वापरले जात असे, तर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर अधिक कार्यक्षम पद्धतीने स्पीड नियंत्रित करतात.
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नवीन BLDC पंख्यांमध्ये रिमोटद्वारे अधिक स्पीड लेव्हल्स मिळू शकतात. तरीही बहुतेक वापरकर्ते 5-6 मुख्य स्पीडच वापरतात.
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पंख्याच्या रेग्युलेटरमधील 1 ते 5 स्पीड मोड्स हे आरामदायी हवा, वीज बचत, कमी आवाज आणि मोटरचे दीर्घ आयुष्य यांचा समतोल साधण्यासाठी ठेवले जातात.
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