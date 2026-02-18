लाँच झाली आहे New Honda Shine 125
सॉलिड मायलेज, ढासू फिचर्स, किंमतही खिशाला परवडणारी
124cc चे एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन, जे अंदाजे 10.7 PS पॉवर, 10.9 Nm टॉर्क जनरेट करते
सिंपल-स्टाइलिश डिझाईन क्लासिक बॉडी पॅनल, स्लिक हेडलँप साइड ग्राफिक्स, संतुलित चेसिस
सिटी राइडिंगमध्ये अंदाजे 60-65 kmpl मायलेज मिळते
सेमी-डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर, LED टर्न इंडिकेटर्स, फ्रंट टेलिस्कोपिक फोर्क, रिअर स्प्रिंग सस्पेंशन
एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 75-82 हजार, जी प्रत्येक शहरानुसार बदलू शकते
8,000 ते 10,000 डाउन पेमेंटवर 2,000 ते 2,500 प्रति/महिना EMI चा पर्याय