Automobile

18 February 2026

Author: Ved Barve

लाँच झाली आहे  New Honda Shine 125

सॉलिड मायलेज, ढासू फिचर्स, किंमतही खिशाला परवडणारी 

New Honda Shine 125

Picture Credit: Pinterest

124cc चे एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन, जे अंदाजे 10.7 PS पॉवर, 10.9 Nm टॉर्क जनरेट करते

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

सिंपल-स्टाइलिश डिझाईन  क्लासिक बॉडी पॅनल, स्लिक हेडलँप साइड ग्राफिक्स, संतुलित चेसिस

डिझाईन

मायलेज

सिटी राइडिंगमध्ये अंदाजे 60-65 kmpl मायलेज मिळते  

फिचर्स

सेमी-डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर, LED टर्न इंडिकेटर्स, फ्रंट टेलिस्कोपिक फोर्क, रिअर  स्प्रिंग सस्पेंशन

किंमत

एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 75-82 हजार, जी प्रत्येक शहरानुसार बदलू शकते

EMI चा पर्याय

8,000 ते 10,000 डाउन पेमेंटवर 2,000 ते 2,500 प्रति/महिना EMI चा पर्याय

