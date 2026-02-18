Royal Enfield ची नवी Hunter 350 बुलेट लाँच
पाहा, या शानदार अपडेटेड व्हर्जनचे फिचर्स आणि किंमत
Picture Credit: Pinterest
350cc, सिंगल-सिलेंडर एअर-ऑइल कूल्ड इंजिन EFI सिस्टमसह, 20.2 BHP पॉवर आणि 27 Nm टॉर्क
5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स Assist & Slip क्लच
नेओ-रेट्रो स्ट्रीट-इन्स्पायर्ड लूक, LED हेडलँप्स, स्मार्ट कलर्स
पूर्ण डिजिटल डॅशबोर्ड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन अलर्ट्स, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन
Dual-channel ABS, मोठे डिस्क ब्रेक्स, मजबूत फ्रेम
अंदाजे मायलेज 35-40km/l (ARAI प्रमाणित)
भारतात साधारण किंमत ₹1.50 लाखांपासून सुरू (एक्स-शोरूम)