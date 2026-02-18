Automobile

18 February 2026

Author: Ved Barve

Royal Enfield ची नवी  Hunter 350 बुलेट लाँच

पाहा, या शानदार अपडेटेड व्हर्जनचे फिचर्स आणि किंमत

Royal Enfield Hunter 350

350cc, सिंगल-सिलेंडर एअर-ऑइल कूल्ड इंजिन EFI सिस्टमसह, 20.2 BHP पॉवर आणि 27 Nm टॉर्क

इंजिन

5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स Assist & Slip क्लच

गिअरबॉक्स

स्टाईल आणि डिझाईन

नेओ-रेट्रो स्ट्रीट-इन्स्पायर्ड लूक,  LED हेडलँप्स, स्मार्ट कलर्स

डिजिटल कन्सोल

पूर्ण डिजिटल डॅशबोर्ड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन अलर्ट्स, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन

ब्रेकिंग आणि सेफ्टी

Dual-channel ABS, मोठे डिस्क ब्रेक्स, मजबूत फ्रेम

मायलेज

अंदाजे मायलेज 35-40km/l  (ARAI प्रमाणित)

किंमत

भारतात साधारण किंमत ₹1.50 लाखांपासून सुरू  (एक्स-शोरूम)

कॉलेज तरुणांसाठी स्वस्त  आणि स्टायलिश बाईक्स

