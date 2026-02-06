3,500 रुपयांच्या EMI फिचर्ससह Honda ची बजेट बाईक

06 February 2026

Author: वेद बर्वे

Honda ची लोकप्रिय बाईक  Shine 12 नव्या अंदाजात लाँच

Shine 125

Picture Credit: AI

Shine 125 चे नवे लिमिटेड एडिशन, खास डिझाईन आणि प्रिमियम टचसह

प्रिमियम टच

Picture Credit: AI

लिमिटेड एडिशनची किंमत 86,211 रूपये (एक्स शोरूम) ठेवण्यात आली आहे

किंमत

Picture Credit: Pinterest

नवीन पर्ल सायरन ब्लू रंगात उपलब्ध डार्क ब्लू बेससोबत ब्राऊन ग्राफिक्स

नवा रंग, डिझाईन

Picture Credit: Pinterest

यामध्ये खास अलॉय व्हिल्स देण्यात आलेत, जे बेसिक मॉडेलपेक्षा प्रिमियम आहेत

अलॉय व्हिल्स

Picture Credit: Pinterest

123 CC चे एअर-कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजिन, 10.6 bhp  पॉवरसह

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

पुढे 240 मिमी डिस्क ब्रेक, पाठीमागे ड्रम ब्रेक. कमबाइंड ब्रेकिंग सिस्टीम

ब्रेक सिस्टीम

Picture Credit: Pinterest

कंपनी वेबसाईटनुसार, 10,440 रु. डाऊन पेमेंट केल्यास, प्रती/महिना 3,500  EMI बसू शकतो

3,500 EMI

Picture Credit: Pinterest

