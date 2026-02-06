Honda ची लोकप्रिय बाईक Shine 12 नव्या अंदाजात लाँच
Shine 125 चे नवे लिमिटेड एडिशन, खास डिझाईन आणि प्रिमियम टचसह
लिमिटेड एडिशनची किंमत 86,211 रूपये (एक्स शोरूम) ठेवण्यात आली आहे
नवीन पर्ल सायरन ब्लू रंगात उपलब्ध डार्क ब्लू बेससोबत ब्राऊन ग्राफिक्स
यामध्ये खास अलॉय व्हिल्स देण्यात आलेत, जे बेसिक मॉडेलपेक्षा प्रिमियम आहेत
123 CC चे एअर-कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजिन, 10.6 bhp पॉवरसह
पुढे 240 मिमी डिस्क ब्रेक, पाठीमागे ड्रम ब्रेक. कमबाइंड ब्रेकिंग सिस्टीम
कंपनी वेबसाईटनुसार, 10,440 रु. डाऊन पेमेंट केल्यास, प्रती/महिना 3,500 EMI बसू शकतो
