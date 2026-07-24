145 किमी रेंज, स्मार्ट फीचर्स आणि फास्ट चार्जिंग! Honda QC3 का ठरते खास?

Automobile

24 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Honda QC3 Electric Scooter

Honda ने आपल्या इलेक्ट्रिक स्कूटर मालिकेत नवीन QC3 ची भर घातली आहे. लांब रेंज, आधुनिक फीचर्स आणि आकर्षक डिझाइनमुळे ही स्कूटर चर्चेत आहे.

Picture Credit: bikedekho.com

दमदार रेंज

QC3 मध्ये 3kWh क्षमतेची फिक्स्ड बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार एका चार्जमध्ये 145 किमी (IDC) पर्यंत रेंज मिळू शकते.

Picture Credit: bikedekho.com

चार्जिंग

फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, काही तासांत बॅटरी चार्ज, रोजच्या वापरासाठी सोयीस्कर चार्जिंग अनुभव.

Picture Credit: bikedekho.com

स्मार्ट टेक्नॉलॉजी

TFT डिजिटल डिस्प्ले, Navigation Support, Smartphone Connectivity प्रवास अधिक स्मार्ट आणि सोपा.

Picture Credit: bikedekho.com

डिझाईन

LED Lighting, आकर्षक बॉडी डिझाइन, आरामदायी सीट आणइ शहरातील वापर लक्षात घेऊन तयार केलेली स्टायलिश स्कूटर.

Picture Credit: bikedekho.com

कोणाशी स्पर्धा?

Honda QC3 ची स्पर्धा TVS iQube, Bajaj Chetak, Ather Rizta, Ola S1 Pro यांसारख्या लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर्सशी होईल.

Picture Credit: bikedekho.com

कोणासाठी योग्य?

ऑफिसला जाणारे, रोज 40-80 किमी प्रवास करणारे आणि प्रीमियम फीचर्स पसंत करणारे ग्राहक

Picture Credit: bikedekho.com

किंमत

Honda ने QC3 ची अधिकृत किंमत अद्याप जाहीर केलेली नाही. लाँचवेळी किंमत आणि उपलब्धतेची माहिती समोर येईल.

Picture Credit: bikedekho.com

Honda ची EV Line-up आणखी मजबूत

लांब रेंज, स्मार्ट फीचर्स आणि विश्वासार्ह ब्रँडमुळे Honda QC3 भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजारात एक मजबूत पर्याय ठरू शकते.

Picture Credit: bikedekho.com

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