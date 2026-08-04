दोन्ही बाइक्समध्ये 123.94cc इंजिन आहे. पण फीचर्स, डिझाइन आणि किंमतीत महत्त्वाचे फरक आहेत.
Picture Credit: honda2wheelersindia
– SP125 DLX: 10.72 bhp, 10.9 Nm – Shine 125: 10.59 bhp, 11 Nm SP125 थोडी अधिक पॉवरफुल, तर Shine मध्ये किंचित जास्त टॉर्क मिळतो.
Picture Credit: honda2wheelersindia
SP125 DLX मध्ये TFT डिस्प्ले, Bluetooth Connectivity, Turn-by-Turn Navigation आणि LED Lighting मिळते. Shine 125 मध्ये बेसिक डिजिटल कन्सोल आणि आवश्यक फीचर्स दिले आहेत.
Picture Credit: honda2wheelersindia
– SP125 DLX: 11L फ्युएल टँक – Shine 125: 10.5L फ्युएल टँक दोन्ही बाइक्स उत्कृष्ट मायलेज देतात, मात्र SP125 मध्ये मोठा टँक असल्याने रेंज अधिक मिळू शकते.
Picture Credit: honda2wheelersindia
SP125 DLX चे स्पोर्टी लुक्स आणि प्रीमियम फिनिश तरुणांना आकर्षित करतात. Shine 125 चे साधे आणि क्लासिक डिझाइन रोजच्या वापरासाठी अधिक पसंत केले जाते.
Picture Credit: honda2wheelersindia
Shine 125 ही SP125 DLX पेक्षा स्वस्त आहे. कमी बजेटमध्ये विश्वासार्ह Honda बाईक हवी असेल तर Shine चांगला पर्याय ठरतो.
Picture Credit: honda2wheelersindia
– SP125 DLX: आधुनिक फीचर्स आणि स्पोर्टी लुक्स हवे असतील. – Shine 125: आरामदायी, साधी आणि किफायतशीर कम्युटर बाईक हवी असेल.
Picture Credit: honda2wheelersindia
जर तुम्हाला प्रीमियम फीचर्स आणि आधुनिक टेक्नॉलॉजी हवी असेल तर Honda SP125 DLX निवडा. कमी बजेटमध्ये आरामदायी आणि विश्वासार्ह 125cc कम्युटर हवी असेल तर Honda Shine 125 हा अधिक योग्य पर्याय आहे.
Picture Credit: honda2wheelersindia