मिडलवेट क्रूझर बाईक्स समोरासमोर; कोणती आहे बेस्ट?

Automobile

29 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

भारतातील दोन दमदार मिडलवेट क्रूझर बाईक्स समोरासमोर! किंमत, इंजिन, फीचर्स आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत कोणती बाईक पुढे आहे?

Honda Rebel 500 vs Super Meteor 650

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Honda Rebel 500 ची किंमत सुमारे ₹5.12 लाख, तर Super Meteor 650 ची किंमत ₹3.68 लाखांपासून सुरू होते. किंमतीच्या बाबतीत Royal Enfield अधिक परवडणारी ठरते.

किंमतीत मोठा फरक

Picture Credit: pinterest

Rebel 500 मध्ये 471cc लिक्विड-कूल्ड ट्विन-सिलेंडर इंजिन, तर Super Meteor 650 मध्ये 648cc ट्विन-सिलेंडर इंजिन मिळते. पॉवर सारखी असली तरी टॉर्कमध्ये Super Meteor 650 आघाडीवर आहे.

इंजिन कोणाचे दमदार?

Picture Credit: pinterest

Honda Rebel 500 चे वजन सुमारे 191kg असून Super Meteor 650 चे वजन 241kg आहे. त्यामुळे शहरात Rebel 500 चालवणे अधिक सोपे वाटू शकते.

वजनात Rebel 500 सरस

Picture Credit: pinterest

दोन्ही बाइक्समध्ये LED लाइट्स आणि ड्युअल-चॅनल ABS मिळते. मात्र, Super Meteor 650 मध्ये Tripper Navigation आणि USB Type-C चार्जिंगसारखी अतिरिक्त सुविधा मिळते.

फीचर्समध्ये कोण पुढे?

Picture Credit: pinterest

हायवे टूरिंग आणि आरामदायी राइडिंगसाठी Super Meteor 650 अधिक योग्य मानली जाते. Rebel 500 हलकी असल्याने शहरातील वापरात फायदा मिळू शकतो.

लाँग रायडिंगसाठी कोणती?

Picture Credit: pinterest

Rebel 500 चे मायलेज सुमारे 27 kmpl, तर Super Meteor 650 चे मायलेज सुमारे 25 kmpl असल्याचे सांगितले जाते.

मायलेज कोणाचे चांगले?

Picture Credit: pinterest

ज्यांना प्रीमियम जपानी इंजिनिअरिंग आणि हलकी क्रूझर हवी आहे त्यांच्यासाठी Rebel 500. कमी किंमतीत दमदार इंजिन आणि टूरिंग अनुभव हवा असल्यास Super Meteor 650 उत्तम पर्याय.

कोणासाठी कोणती बाईक?

Picture Credit: pinterest

जर बजेट महत्त्वाचे असेल तर Royal Enfield Super Meteor 650 अधिक व्हॅल्यू-फॉर-मनी ठरते. प्रीमियम फिनिश, कमी वजन आणि वेगळी स्टाइल हवी असेल तर Honda Rebel 500 योग्य पर्याय ठरू शकते.

बजेट

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