भारतातील दोन दमदार मिडलवेट क्रूझर बाईक्स समोरासमोर! किंमत, इंजिन, फीचर्स आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत कोणती बाईक पुढे आहे?
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Honda Rebel 500 ची किंमत सुमारे ₹5.12 लाख, तर Super Meteor 650 ची किंमत ₹3.68 लाखांपासून सुरू होते. किंमतीच्या बाबतीत Royal Enfield अधिक परवडणारी ठरते.
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Rebel 500 मध्ये 471cc लिक्विड-कूल्ड ट्विन-सिलेंडर इंजिन, तर Super Meteor 650 मध्ये 648cc ट्विन-सिलेंडर इंजिन मिळते. पॉवर सारखी असली तरी टॉर्कमध्ये Super Meteor 650 आघाडीवर आहे.
Picture Credit: pinterest
Honda Rebel 500 चे वजन सुमारे 191kg असून Super Meteor 650 चे वजन 241kg आहे. त्यामुळे शहरात Rebel 500 चालवणे अधिक सोपे वाटू शकते.
Picture Credit: pinterest
दोन्ही बाइक्समध्ये LED लाइट्स आणि ड्युअल-चॅनल ABS मिळते. मात्र, Super Meteor 650 मध्ये Tripper Navigation आणि USB Type-C चार्जिंगसारखी अतिरिक्त सुविधा मिळते.
Picture Credit: pinterest
हायवे टूरिंग आणि आरामदायी राइडिंगसाठी Super Meteor 650 अधिक योग्य मानली जाते. Rebel 500 हलकी असल्याने शहरातील वापरात फायदा मिळू शकतो.
Picture Credit: pinterest
Rebel 500 चे मायलेज सुमारे 27 kmpl, तर Super Meteor 650 चे मायलेज सुमारे 25 kmpl असल्याचे सांगितले जाते.
Picture Credit: pinterest
ज्यांना प्रीमियम जपानी इंजिनिअरिंग आणि हलकी क्रूझर हवी आहे त्यांच्यासाठी Rebel 500. कमी किंमतीत दमदार इंजिन आणि टूरिंग अनुभव हवा असल्यास Super Meteor 650 उत्तम पर्याय.
Picture Credit: pinterest
जर बजेट महत्त्वाचे असेल तर Royal Enfield Super Meteor 650 अधिक व्हॅल्यू-फॉर-मनी ठरते. प्रीमियम फिनिश, कमी वजन आणि वेगळी स्टाइल हवी असेल तर Honda Rebel 500 योग्य पर्याय ठरू शकते.
Picture Credit: pinterest