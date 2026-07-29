स्पोर्ट्स बाईक प्रेमींसाठी Yamaha R2 येतेय!

Automobile

29 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Yamaha भारतात नवीन YZF-R2 लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. स्पोर्ट्स बाईक प्रेमींसाठी ही मोठी बाब ठरू शकते.

Yamaha R2 ची एँट्री!

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Yamaha R2 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹2.15 लाख असू शकते. त्यामुळे ती R15 आणि KTM RC 200 यांच्या मधील पर्याय ठरेल.

किती असू शकते किंमत?

रिपोर्टनुसार Yamaha R2 भारतात 27 ऑगस्ट 2026 रोजी लाँच होण्याची शक्यता आहे.

लाँच कधी होणार?

या बाइकमध्ये 200cc लिक्विड-कूल्ड इंजिन मिळण्याची अपेक्षा आहे, जे सुमारे 25PS पॉवर आणि 20Nm टॉर्क देऊ शकते.

दमदार 200cc इंजिन

R15 च्या तुलनेत अधिक पॉवर, मोठे इंजिन आणि अधिक परफॉर्मन्स देणारी स्पोर्ट्स बाईक म्हणून R2 ठरु होऊ शकते.

R15 पेक्षा काय वेगळं?

USD फ्रंट फोर्क, Deltabox फ्रेम, 6-स्पीड गिअरबॉक्स आणि VVA तंत्रज्ञान मिळण्याची शक्यता आहे.

मिळू शकतात हे फीचर्स

Yamaha R2 ची थेट टक्कर KTM RC 200 आणि Hero Karizma XMR सारख्या बाईक्सशी होण्याची शक्यता आहे.

कोणाशी होईल स्पर्धा?

नाही. Yamaha R2 लाँच झाल्यानंतरही R15 विक्रीस उपलब्ध राहण्याची अपेक्षा आहे. दोन्ही मॉडेल्स एकत्र विकले जाऊ शकतात.

R15 बंद होणार का?

जर तुम्हाला जास्त पॉवर आणि स्पोर्टी परफॉर्मन्स हवा असेल, तर Yamaha R2 ची वाट पाहणे फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, अंतिम फीचर्स आणि किंमत लाँचनंतरच स्पष्ट होतील.

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