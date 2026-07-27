Honda XR300 Rally ही रॅली-प्रेरित स्टाइल आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासावर लक्ष केंद्रित करते. तर CRF300L Rally ही ऑफ-रोड आणि अॅडव्हेंचर रायडिंगसाठी तयार करण्यात आलेली अधिक प्रीमियम बाईक आहे.
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दोन्ही बाइक्स सिंगल-सिलेंडर इंजिनसह येतात. मात्र CRF300L Rally मध्ये अधिक पॉवर आणि टॉर्क मिळतो, तर XR300 Rally रोजच्या वापरासह हलक्या ऑफ-रोडसाठी अधिक उपयुक्त ठरू शकते.
Picture Credit: Honda
CRF300L Rally मध्ये मोठी फ्युएल टँक, विंडस्क्रीन आणि अधिक वाऱ्यापासून संरक्षण मिळते. XR300 Rally मध्ये तुलनेने हलकी रचना असल्याने ती हाताळणे अधिक सोपे असू शकते.
Picture Credit: Pinterest
XR300 Rally हलकी असल्याने अरुंद ट्रेल्स आणि खडतर रस्त्यांवर चालवणे सोपे होऊ शकते. CRF300L Rally मध्ये अतिरिक्त फेअरिंग आणि मोठी टाकी असल्यामुळे वजन वाढते, पण लांब प्रवासात आराम मिळतो.
Picture Credit: Honda
CRF300L Rally मध्ये मोठी विंडस्क्रीन, LED हेडलाइट, मोठी इन्स्ट्रुमेंट स्क्रीन आणि जास्त रेंज देणारी फ्युएल टँक मिळते. XR300 Rally अधिक साध्या आणि हलक्या सेटअपवर भर देते.
Picture Creit: Pinterest
लांब टूरिंग: CRF300L Rally हलकी ऑफ-रोड राइडिंग: XR300 Rally अॅडव्हेंचर ट्रॅव्हल: CRF300L Rally दैनंदिन वापर + वीकेंड ट्रेल्स: XR300 Rally Slide 8: भारतात लॉन्चची शक्यता
Honda ने XR300 Rally बद्दल काही बाजारपेठांमध्ये माहिती दिली असली तरी भारतातील लाँचबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. CRF300L Rally देखील भारतीय ग्राहकांसाठी चर्चेत आहे.
जर तुम्हाला लांब पल्ल्याच्या Adventure राइड्स आवडत असतील तर CRF300L Rally अधिक योग्य पर्याय ठरू शकते. तर हलकी, सहज हाताळता येणारी आणि ऑफ-रोडसाठी तयार बाईक हवी असेल तर XR300 Rally तुमच्यासाठी चांगली निवड ठरू शकते.