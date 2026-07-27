Flex Fuel तंत्रज्ञान असलेली बाईक पेट्रोलसोबत जास्त प्रमाणातील इथेनॉल मिश्रित इंधनावरही चालू शकते. त्यामुळे इंधन खर्च कमी करण्यास आणि प्रदूषण घटवण्यास मदत होऊ शकते.
Picture Credit: Pinterest
Honda ची ADV160 ही अॅडव्हेंचर स्कूटर Flex Fuel तंत्रज्ञानासह भारतात येण्याची चर्चा आहे. दमदार इंजिन, आरामदायी राइडिंग आणि आधुनिक फीचर्स यामुळे ती प्रीमियम ग्राहकांना आकर्षित करू शकते.
Picture Credit: Honda
Honda CB300F चे Flex Fuel व्हर्जनही बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे. वापर आणि लांब प्रवास या दोन्हीसाठी हा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
स्पोर्टी लूकसाठी ओळखली जाणारी Gixxer SF 250 भविष्यात Flex Fuel इंजिनसह उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे परफॉर्मन्स आणि इंधन बचत यांचा समतोल राखता येईल.
Picture Credit: Honda
देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय कम्युटर बाइक्सपैकी एक असलेली Splendor Plus Flex Fuel तंत्रज्ञानासह आली, तर सामान्य ग्राहकांसाठी मोठा बदल ठरू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
कमी देखभाल खर्च आणि चांगल्या मायलेजसाठी प्रसिद्ध HF Deluxe चे Flex Fuel मॉडेलही चर्चेत आहे. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील ग्राहकांना याचा फायदा होऊ शकतो.
Picture Credit: Honda
इंधन खर्च कमी होण्याची शक्यता इथेनॉलच्या वापरामुळे पर्यावरणाला मदत पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी भविष्यात अधिक पर्यावरणपूरक वाहतूक
Picture Credit: Pinterest