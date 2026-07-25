Honda ने भारतीय बाजारात ZR-V e:HEV ही प्रीमियम हायब्रिड SUV सादर केली आहे. स्पोर्टी डिझाइन, प्रगत हायब्रिड तंत्रज्ञान आणि आधुनिक फीचर्स हे तिचे प्रमुख आकर्षण आहे.
Picture Credit: hondacarindia.
बोल्ड फ्रंट ग्रिल, फुल LED लाईट्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स आणि शार्प बॉडी लाईन्समुळे ZR-V ला प्रीमियम आणि स्पोर्टी लूक मिळतो.
Picture Credit: hondacarindia.
या SUV मध्ये 2.0L e:HEV स्ट्राँग हायब्रिड पॉवरट्रेन आणि e-CVT गिअरबॉक्स देण्यात आला आहे. यामुळे स्मूथ ड्रायव्हिंगसोबत उत्तम इंधन कार्यक्षमताही मिळते.
Picture Credit: hondacarindia.
मोठी टचस्क्रीन, डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay, वायरलेस चार्जर आणि ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल यांसारखी आधुनिक फीचर्स उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: hondacarindia.
Honda SENSING ADAS, मल्टिपल एअरबॅग्स, अडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट आणि ऑटो इमर्जन्सी ब्रेकिंग यांसारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये दिली आहेत.
Picture Credit: hondacarindia.
5 जणांसाठी प्रशस्त केबिन, मोठा बूट स्पेस आणि लांब प्रवासासाठी आरामदायी सीट्समुळे ही SUV फॅमिली वापरासाठीही योग्य ठरते.
Picture Credit: hondacarindia.
Honda ZR-V e:HEV ची किंमत ₹48 लाख (एक्स-शोरूम) असून तिची स्पर्धा Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq आणि Nissan X-Trail सारख्या प्रीमियम SUV सोबत आहे.
Picture Credit: hondacarindia.
जर तुम्ही प्रीमियम हायब्रिड SUV, प्रगत सुरक्षा फीचर्स आणि आरामदायी ड्रायव्हिंग अनुभव शोधत असाल, तर Honda ZR-V e:HEV हा एक मजबूत पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: hondacarindia.