Honda ची नवीन Hybrid SUV आली! ZR-V e:HEV मध्ये काय आहे खास?

Automobile

25 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Honda ने भारतीय बाजारात ZR-V e:HEV ही प्रीमियम हायब्रिड SUV सादर केली आहे. स्पोर्टी डिझाइन, प्रगत हायब्रिड तंत्रज्ञान आणि आधुनिक फीचर्स हे तिचे प्रमुख आकर्षण आहे.

Honda ZR-V e:HEV भारतात

Picture Credit: hondacarindia.

बोल्ड फ्रंट ग्रिल, फुल LED लाईट्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स आणि शार्प बॉडी लाईन्समुळे ZR-V ला प्रीमियम आणि स्पोर्टी लूक मिळतो.

स्पोर्टी डिझाइन

Picture Credit: hondacarindia.

या SUV मध्ये 2.0L e:HEV स्ट्राँग हायब्रिड पॉवरट्रेन आणि e-CVT गिअरबॉक्स देण्यात आला आहे. यामुळे स्मूथ ड्रायव्हिंगसोबत उत्तम इंधन कार्यक्षमताही मिळते.

दमदार Hybrid पॉवर

Picture Credit: hondacarindia.

मोठी टचस्क्रीन, डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay, वायरलेस चार्जर आणि ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल यांसारखी आधुनिक फीचर्स उपलब्ध आहेत.

केबिनमध्ये प्रीमियम अनुभव

Picture Credit: hondacarindia.

Honda SENSING ADAS, मल्टिपल एअरबॅग्स, अडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट आणि ऑटो इमर्जन्सी ब्रेकिंग यांसारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये दिली आहेत.

सुरक्षिततेतही पुढे

Picture Credit: hondacarindia.

5 जणांसाठी प्रशस्त केबिन, मोठा बूट स्पेस आणि लांब प्रवासासाठी आरामदायी सीट्समुळे ही SUV फॅमिली वापरासाठीही योग्य ठरते.

प्रशस्त आणि आरामदायी

Picture Credit: hondacarindia.

Honda ZR-V e:HEV ची किंमत ₹48 लाख (एक्स-शोरूम) असून तिची स्पर्धा Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq आणि Nissan X-Trail सारख्या प्रीमियम SUV सोबत आहे.

किंमत आणि स्पर्धा

Picture Credit: hondacarindia.

जर तुम्ही प्रीमियम हायब्रिड SUV, प्रगत सुरक्षा फीचर्स आणि आरामदायी ड्रायव्हिंग अनुभव शोधत असाल, तर Honda ZR-V e:HEV हा एक मजबूत पर्याय ठरू शकतो.

कोणासाठी योग्य?

Picture Credit: hondacarindia.

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