Royal Enfield Bear 650 ला BSA Scrambler 650 देऊ शकेल टक्कर? जाणून घ्या 8 मोठे फरक

Automobile

25 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

नवीन बाईक खरेदी करताना Slipper Clutch आणि Normal Clutch मधील फरक जाणून घेणे का महत्त्वाचे आहे? चला समजून घेऊया.

Slipper Clutch vs Normal Clutch

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ही पारंपरिक क्लच प्रणाली आहे. गिअर बदलताना आणि क्लच नियंत्रित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी रायडरवर असते.

Normal Clutch म्हणजे काय?

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वेगात गिअर डाउनशिफ्ट केल्यावर इंजिन आणि मागील चाकावरील ताण कमी करण्यासाठी Slipper Clutch आपोआप काम करते.

Slipper Clutch म्हणजे काय?

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Normal Clutch मध्ये अचानक डाउनशिफ्ट केल्यास मागील चाक अस्थिर होऊ शकते. Slipper Clutch हे नियंत्रण राखण्यास मदत करते.

सुरक्षिततेत कोण पुढे?

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Slipper Clutch मुळे गिअर बदलणे अधिक स्मूथ वाटते. विशेषतः हायवे आणि वळणावरील राईडमध्ये त्याचा फायदा जाणवतो.

रायडिंगचा अनुभव

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KTM, Yamaha, Triumph, Honda, Kawasaki, Aprilia आणि Royal Enfield च्या अनेक प्रीमियम मॉडेल्समध्ये Slipper Clutch उपलब्ध आहे.

कोणत्या बाइक्समध्ये मिळते?

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रोजच्या शहरातील वापरासाठी Normal Clutch पुरेसा ठरू शकतो. पण स्पोर्ट्स राईड, टूरिंग किंवा वारंवार हायवेवर प्रवास करत असाल तर Slipper Clutch अधिक फायदेशीर ठरू शकतो.

कोणता क्लच निवडावा?

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जर तुम्ही परफॉर्मन्स, सुरक्षितता आणि स्मूथ राईडला प्राधान्य देत असाल तर Slipper Clutch हा अधिक चांगला पर्याय आहे. मात्र सामान्य वापरासाठी Normal Clutch देखील प्रभावीपणे काम करतो.

खरेदीपूर्वी हा फरक लक्षात ठेवा

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