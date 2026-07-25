नवीन बाईक खरेदी करताना Slipper Clutch आणि Normal Clutch मधील फरक जाणून घेणे का महत्त्वाचे आहे? चला समजून घेऊया.
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ही पारंपरिक क्लच प्रणाली आहे. गिअर बदलताना आणि क्लच नियंत्रित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी रायडरवर असते.
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वेगात गिअर डाउनशिफ्ट केल्यावर इंजिन आणि मागील चाकावरील ताण कमी करण्यासाठी Slipper Clutch आपोआप काम करते.
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Normal Clutch मध्ये अचानक डाउनशिफ्ट केल्यास मागील चाक अस्थिर होऊ शकते. Slipper Clutch हे नियंत्रण राखण्यास मदत करते.
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Slipper Clutch मुळे गिअर बदलणे अधिक स्मूथ वाटते. विशेषतः हायवे आणि वळणावरील राईडमध्ये त्याचा फायदा जाणवतो.
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KTM, Yamaha, Triumph, Honda, Kawasaki, Aprilia आणि Royal Enfield च्या अनेक प्रीमियम मॉडेल्समध्ये Slipper Clutch उपलब्ध आहे.
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रोजच्या शहरातील वापरासाठी Normal Clutch पुरेसा ठरू शकतो. पण स्पोर्ट्स राईड, टूरिंग किंवा वारंवार हायवेवर प्रवास करत असाल तर Slipper Clutch अधिक फायदेशीर ठरू शकतो.
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जर तुम्ही परफॉर्मन्स, सुरक्षितता आणि स्मूथ राईडला प्राधान्य देत असाल तर Slipper Clutch हा अधिक चांगला पर्याय आहे. मात्र सामान्य वापरासाठी Normal Clutch देखील प्रभावीपणे काम करतो.
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